Jesurún le quita la ilusión de selección a Bogotá: "Es insuficiente"

Jesurún dio el no

En una entrevista con el presidente de a federación colombiana de futbol, Ramón Jesurún, se le preguntó sobre esta ilusión de los hinchas rolos, a lo que muy tajante y sincero respondió:

Sin ánimo de crítica, 50 mil personas sigue siendo un estadio muy insuficiente para una capital de la república. Ramón Jesurún

El presidente fue muy crítico con la situación de los estadios no solo en Bogotá sino en general en Colombia y habló sobre el uso para otro tipo de eventos distintos al futbol sobre lo que defendió que "los estadios tienen que volver a ser para lo que se hicieron, para el futbol".