Jesurún le quita la ilusión de selección a Bogotá: "Es insuficiente"
El presidente de la federación colombiana de futbol se pronunció sobre la situación del estadio en Bogotá.
Con la confirmación de que Bogotá tendrá un nuevo estadio, la ilusión entre los hinchas no se hizo esperar. Muchos ya sueñan con que, una vez esté terminado, la Selección Colombia pueda jugar allí algunos de sus partidos, aprovechando la modernidad y el impacto de un escenario pensado para estar a la altura de los mejores del continente. La noticia encendió la expectativa en la capital, que anhela convertirse nuevamente en sede de la Tricolor.
Jesurún dio el no
En una entrevista con el presidente de a federación colombiana de futbol, Ramón Jesurún, se le preguntó sobre esta ilusión de los hinchas rolos, a lo que muy tajante y sincero respondió:
Sin ánimo de crítica, 50 mil personas sigue siendo un estadio muy insuficiente para una capital de la república.
El presidente fue muy crítico con la situación de los estadios no solo en Bogotá sino en general en Colombia y habló sobre el uso para otro tipo de eventos distintos al futbol sobre lo que defendió que "los estadios tienen que volver a ser para lo que se hicieron, para el futbol".
La sede seguirá siendo Barranquilla
Pese a la expectativa que genera la construcción del nuevo estadio en Bogotá y a las críticas que suelen aparecer cada vez que se habla de la localía, la sede de la Selección Colombia seguirá siendo Barranquilla. La historia, el clima y la mística que ha acompañado a la Tricolor en el Metropolitano pesan más que cualquier debate, por lo que, al menos por ahora, la capital del Atlántico seguirá siendo la casa oficial del combinado nacional.
