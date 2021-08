Jesurún, preocupado: el plan B si no se puede jugar la Eliminatoria en septiembre

No obstante, dejó claro que confía en lograr un acuerdo con las ligas europeas. "Nosotros seguimos pensando que la mayor parte de jugadores -ojalá todos- pudieran viajar para jugar Eliminatorias".

Sobre si el cuerpo técnico tiene un plan B en el tema de convocados antes de los partidos, el dirigente fue sincero, pero cree que el entrenador Reinaldo Rueda podría hacer algunos llamados de última hora teniendo presente eso.

"La verdad no, no. El técnico hizo una convocatoria, muy amplia y hasta el momento no hay motivos de pensar en no contar con alguien, más allá que existe la preocupación. Seguramente el profesor Reinaldo es posible que lo analice", puntualizó.

Finalmente, Ramón Jesurún comparó los viajes que se realizan en las Eliminatorias europeas respecto a las de Sudamérica. "Las distancias de ellos son más cortas, las nuestras son muy largas y prolongadas. Los jugadores de ellos todos están en Europa, los nuestros tienen que arrancar en vuelos de 10 o 12 horas", concluyó.