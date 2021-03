Jhon Córdoba: "He trabajado para estar en la Selección Colombia"

Y es que Córdoba fue convocado con la Selección Colombia de menores, pero el llamado a la selección de mayores tomó su tiempo; no obstante, el atacante confesó que “me sentí muy cómodo por el trato de los compañeros, de haber sido parte de ese proceso porque uno se siente como en casa”.

Vea también: Carlos Bacca: "Nunca bajé los brazos en el Villarreal"

Por otra parte, Jhon Córdoba comentó el por qué no ha existido la posibilidad de llegar a un equipo ‘grande’, ya sea en Alemania o en otra liga de Europa, teniendo en cuenta que desde la temporada del 2013 jugó en el Espanyol de España y desde allí ha defendido las camisetas de Granada (España), Mainz, Colonia y Herta, equipos de la Bundesliga de Alemania: “Son decisiones que no depende 100% de uno. Hay un montón de cosas que se estudian para que se den, pero por el momento no me arrepiento de las decisiones que he tomado”.

Finalmente, reconoció que es hincha del cuadro antioqueño, Envigado, ya que fue en el equipo que debutó como profesional (2011) y que le abrió las puertas para ser el jugador profesional que aspira tener otra convocatoria a la Selección Colombia.