Jhon Córdoba: lo que piensa de Reinaldo Rueda y su admiración por Falcao

Uno de los delanteros que espera una oportunidad en Selección Colombia es Jhon Córdoba, quien tuvo una gran temporada pasada con Colonia en la Bundesliga y ahora defiende los intereses del Hertha Berlín, aunque no atraviesa un buen momento en el torneo local.

Córdoba fue convocado por Queiroz antes de su salida de la 'tricolor' y él se siente capacitado para seguir en el radar de la selección con la llegada de Reinaldo rueda. Así lo manifestó en un diálogo que tuvo para medios de comunicación.

Le preguntaron si tuvo contactos con Reinaldo Rueda y respondió: "Todavía no, estuve lesionado hasta hace un mes, pudo ser un motivo para no estar en contacto pero sí han estado pendientes de mi recuperación. Ahora estoy al cien por cien, espero primero aportar a mi equipo para salir de la situación en que estamos. La Selección es una motivación para trabajar y esperar la oportunidad llegue. Es un gran entrenador, un hombre que ha aportado mucho al fútbol colombiano, esperamos que traiga su conocimiento y pueda aportarlo a la Selección.

Sobre la Copa América comentó que: "siempre es un sueño y un privilegio estar en Selección, todo jugador apunta a hacerlo bien en su equipo para llegar a la Selección. Las lesiones me han atrasado un poco pero cuando he vuelto lo he hecho bien y he demostrado que puedo aportar mucho" y agregó que la competencia en la selección es "buena, cada uno sabe sus condiciones yo por algo he durado tanto en Europa, no es fácil pero me he sostenido, cada compañero se ha ganado lo suyo a pulso y por eso el que vaya lo tiene merecido.

Sobre su aporte al ataque de la 'tricolor', dijo: "Aprendí a jugar bien de espaldas, es mi fuerte; bajar el balón y poner a jugar al equipo y llego con mucha fuerza a rematar de frente al arco. Ahorita nosotros los colombianos hemos visto que podemos competirle a cualquier equipo de tú a tú, tenemos mucha calidad de jugadores dentro y fuera del país, eso nos da la fuerza para ganarle a cualquier rival".

"Destaco el ambiente y la armonía que hay adentro, me sorprendió para bien. Todos los que llegan sienten que todo el mundo te trata bien, es un grupo unido, desde que me monté al avión hasta que volví me sentí como en casa. Todos los que llegan son los mejores, uno de cada jugador aprende, unidos somos mejores. Falcao es un goleador nato, huele el gol, sabe dónde estar, tiene los movimientos marcados y uno como delantero debe fijarse en jugadores así, se aprende mucho. A Queiroz le agradezco el llamado y le deseo lo mejor", subrayó sobre su corto paso por la Selección.

Y habló de cómo reponerse del mal momento en la Eliminatoria: "Ahorita el cuerpo técnico va a venir muy bien, todos están mentalizados que auí lo que sirve es ganar, estamos rodeados de ganadores y por están donde están y eso se va a ver reflejado. Ahorita no podemos jugar pero hay que tomar el lado bueno, que permite seguir trabajando y mejorar. No quiero hablar de presión, he tenido unas lesiones que gracias a Dios no me sacaron mucho tiempo de las canchas, más larga a principios de temporada. lo que me sostiene acá es la fuerza mental que tengo, eso es muy importante; luego mi familia, que es pilar fundamental y que nunca me doy por vencido, trabajo cada día para mejorar".