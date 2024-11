Jhon Córdoba se sincera tras las fallas ante Ecuador: "No fueron días fáciles para mí"

Luego de lo que fue la fecha 12 de las Eliminatorias sudamericanas al Mundial 2026, donde la Selección Colombia sufrió derrotas frente a Uruguay y Ecuador, uno de los más criticados fue el delantero Jhon Córdoba.

El atacante del Krasnodar habló de su rendimiento ante Ecuador y acepta las críticas de la hinchada colombiana, sin embargo, asegura que los comentarios malintencionados no son productivos.

“No fueron días fáciles para mí. Yo entiendo que el fallo que tuve no fue bueno. Nunca he tenido la intención de errar. Pero bueno, yo acepto las críticas que hicieron las personas. Creo que ha habido algunos comentarios mal intencionados. Yo respeto eso, pero que se hayan metido con mi familia es muy complejo. Sin embargo, ellos me ayudaron a sobrellevar la situación”, dijo el futbolista.