Jhon Durán dejó la polémica atrás: “Se sale de las manos, llegó al límite”

Para complementar la información de su salida, explicó que todo se inclina por los temas físicos y no por algo interno, “me duele mucho la espalda y prefiero tomar el riesgo ahora antes de que sea más tarde porque me duele mucho. Creo que se van a presentar espacios de cosas, pero es por la parte física. Estoy contento con todos los compañeros, no tengo inconveniente con el profe ni con el viejo, como le digo a James (Rodríguez) y a (Jefferson) Lerma”.

Justamente, sobre esas riñas, aseveró que, “no hay necesidad de salir a decir ese tipo de cosas porque indispone a un grupo, tal vez a una familia, pero bueno. Son cosas aparte y ya cada uno arregla sus pensamientos”. Se enteró de los rumores apenas saliendo del partido, “estaba lo que subió el periodista, no sé cómo se llama ni me interesa. Son personas malas que quieren arruinar una imagen o algo por el estilo. No pasó a mayores porque no es verdad lo que dicen”.

LOS JUGADORES QUE PODRÍAN REEMPLAZAR A JHON DURÁN

Sobre el final de la entrevista, dejó claro que la decisión estaba tomada. Se habló con el cuerpo técnico y departamento médico y por el dolor prefirió salir. Con esto, se abre un nuevo escenario para Néstor Lorenzo que deberá elegir al mejor reemplazo, sabiendo que no tiene a Rafael Santos Borré ni a Jhon Córdoba disponibles.

El único delantero que puede cumplir con esas funciones de Jhon Jáder Durán es Luis Javier Suárez que tuvo la oportunidad en el segundo tiempo, justamente reemplazando al atacante del Al Nassr.

Sin embargo, Néstor Lorenzo deberá pensar en dos opciones, ya sea jugar con Luis Javier Suárez en la función de delantero centro, así como ingresó al partido, o bien, podría utilizar a Juan Camilo Hernández. El ‘Cucho’ apareció como extremo por la izquierda reemplazando a Luis Díaz por amarillas. En Betis, juega en el ataque, por lo cual, se abre esa posibilidad.

Con el regreso de Luis Díaz, Colombia podría jugar por la izquierda con el ‘Cucho’, y dejar al guajiro en el frente de ataque, dado que es una posición que conoce bien y que el Liverpool lo readaptó en esa zona del campo de juego.