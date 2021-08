Johan Mojica pide disculpas por criticar su no llamado a la Selección Colombia

Después de realizar una polémica publicación en sus redes sociales criticando su ausencia en la convocatoria de la Selección Colombia, el lateral izquierdo colombiano Johan Mojica emitió un comunicado pidiendo disculpas por lo hecho y argumentó que se dejó llevar por las emociones del momento.

En su momento, Mojica compartió una historia de Instagram con el mensaje “Es enserio?”, “Que hay que hacer pues?” y “Madre mía” junto a algunos emoticones dando a entender su molestia por no entrar en la lista del entrenador Reinaldo Rueda para los partidos contra Bolivia, Paraguay y Chile.

Casi de inmediato, el futbolista borró la publicación y no realizó ningún pronunciamiento hasta el realizado este miércoles.

Johan Mojica presentó disculpas por lo expresado, reconoció su error y manifestó su apoyo a los jugadores convocados para los partidos de la Eliminatoria.

"Tomé la decisión de hacer este comunicado para aclarar lo sucedido con el mensaje que publiqué ayer en Instagram respecto a la convocatoria de nuestra selección Colombia y que borré minutos después.

Primero quiero presentar mis más sinceras disculpas con el profe Reinaldo Rueda y todo su cuerpo técnico, con mis compañeros de selección, directivos de la Federación Colombiana y por último y no menos importantes nuestra hinchada; fue un error haberme dejado llevar emocionalmente por la frustración personal de no ser convocado. Reconozco que no es la manera ni el contenido apropiado para expresarme

Para mi siempre ha sido y será un orgullo y un gran honor representar a mí país

Deseando siempre lo mejor para mi Selección Colombia".