Jorge Fossati explota tras habilitación de Darwin Núñez: “toca defender a Perú”

El estratega uruguayo de 71 años estuvo en rueda de prensa y se refirió a la polémica generada por esta situación en la que Darwin Núñez fue absuelto de las sanciones que le impuso la Conmebol tras protagonizar pelea con hinchas colombianos en una de las semifinales de la pasada Copa América 2024.

“Fue sorpresivo para mí. No quiero meterme en el terreno legal, reglamentario o político porque para eso la Federación Peruana tiene a otras personas. Repito, fue sorpresa. Solo de pensar que Uruguay en este caso tenía cuatro suspendidos y qué casualidad que el que tiene más fechas es al que se las sacaron. Raro. No entiendo estas cosas. No me gustan”, aclaró el entrenador del combinado nacional”, aseguró Fossati.