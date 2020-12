Jorge Luis Pinto: los errores de Queiroz y los rumores de Selección Colombia

Luego de la salida de Carlos Queiroz, en el entorno de la Selección Colombia se han manejado varios nombres en los rumores sobre su reemplazo pensando en la fecha FIFA de marzo donde se debe recuperar terreno en las Eliminatorias. Casi todos los caminos conducen a un técnico colombiano y uno de los candidatos es Jorge Luis Pinto.

El experimentado timonel renunció hace poco a la selección de Emiratos Árabes y se encuentra libre en el mercado. Antes de regresar a Colombia dialogó con el programa ‘En La Jugada fin de semana’ de RCN Radio y se animó a opinar sobre la selección de Queiroz y negó haber tenido contactos con la Federación para una posible llegada a la ‘tricolor’.

A Pinto le preguntaron por las fallas de la Selección Colombia y respondió sin rodeos: “A Queiroz le faltó más conocer nuestro fútbol y compenetrarse más con el jugador nuestro, algo similar a lo que me pasó a mí aquí en Emirato. Él quiso hacer un esquema, luego otro… Y creo que le dio muy duro la competencia sudamericana”, señaló, haciendo un comparativo de su renuncia en el fútbol asiático tras n encontrar un ambiente propicio para su trabajo en una cultura diferente.

“La última fecha (Uruguay y Ecuador para Colombia) creo que es dura para alguien que no conoce el clima, la altura y demás. En Europa se juega más seguido que acá y se notan las distancias marcadas; pero creo que se equivocó mucho por el conocimiento del jugador y creo que por ahí estuvo su error”, subrayó Pinto Afanador.

Sobre los rumores que lo vinculan como un candidato para llegar a la Selección Colombia, Pinto comentó: “Yo pienso que es comentarios de los medios, no he tenido contactos con nadie. Mi intención de renuncia no fue en lo más mínimo pensando en Colombia, por lo contrario, lo mío fue más pensado que lo sucedido con Queiroz”.

Sobre la difícil adaptación de Queiroz a Colombia, dio una mano al DT: “Es como lo que me pasó a mí. A Emiratos vino Pinto, pero en realidad había otro porque no me pude adaptar a muchas cosas de un lugar donde uno llega, es lógico que uno tiene que adaptarse; pero el fútbol permite de una manera eso y él tenía el idioma y otras cosas a su favor. Pero lo de la última fecha FIFA fue sorpresivo como él no supo dar manejo a los partidos”.

También se refirió a cómo debe ser la elección del próximo estratega de la ‘tricolor’: “El DT extranjero en este momento coyuntural es difícil por el conocimiento del jugador y el grupo. Siento que es más beneficioso un técnico que conozca el medio y los jugadores, además de las circunstancias del manejo del fútbol en Colombia. Si viene un extranjero ideal, bienvenido; pero siento que cae mejor un técnico colombiano en este momento, es más oportuno por el poco tiempo de trabajo; debe haber más compenetración… Pero yo no me opongo a que lleven un extranjero porque yo soy extranjero y he dirigido en tres selecciones de afuera”.

Y cerró hablando de su futuro inmediato tras renunciar en Emiratos Árabes: “Voy a solucionar mis cosas y volveré pronto a Colombia a mirar qué sucede. Los técnicos somos así, debemos estar al tanto de las situaciones; necesito encontrar un camino más viable para mi trabajo porque tuve una oferta de un país cercano (en Asia), pero no sería lo más cuerdo en este momento”.