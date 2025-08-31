Juanfer Quintero confirmó lo peor: alarma total en la selección

En semanas recientes, Quintero ya había presentado un episodio similar durante el compromiso de River frente a Godoy Cruz, cuando también se retiró por molestias en la misma rodilla. En aquella ocasión el diagnóstico no pasó a mayores, aunque la situación actual genera incertidumbre por la cercanía de los compromisos de la selección nacional contra Bolivia y Venezuela.

Cabe recordar que en junio el volante tampoco pudo unirse al combinado tricolor, ya que sufrió un esguince del ligamento colateral medial jugando con América de Cali en un partido de la Liga BetPlay ante Independiente Medellín. Esa lesión lo obligó a perderse los encuentros clasificatorios frente a Perú y Argentina.

Le puede interesar: CONMEBOL reaccionó a la convocatoria de Dayro: “Un goleador histórico...”

La Federación Colombiana de Fútbol, por ahora, mantiene el plan de que Quintero viaje a Barranquilla para integrarse a la concentración del equipo. Se espera que en las próximas horas se conozca un reporte médico más detallado que determine la gravedad del problema y confirme si podrá estar disponible para los duelos de la doble fecha eliminatoria.

Eliminatoria Conmebol EN VIVO: así se podrán ver TODOS los partidos

Todos los partidos de las fechas 17 y 18 de la Eliminatoria Sudamericana rumbo a la Copa del Mundo de 2026 se podrán VER EN VIVO por Fútbol RCN y la APP de Canal RCN.

Los partidos de la Selección Colombia frente a Bolivia y Venezuela se verán por la señal principal de Fútbol RCN con la narración de Javier Fernández y los comentarios de Carlos Antonio Vélez. También se escucharán en todo el país a través de La FM y Antena 2 con Eduardo Luis, Juan Felipe Cadavid, Guillermo Arango y Carolina Castellanos.