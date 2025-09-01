Juanfer se sinceró y respaldó la convocatoria de Dayro: "Es un referente"

La Selección Colombia ya concentra en Barranquilla pensando en el partido contra Bolivia por la fecha 17 de las Eliminatorias sudamericanas, juego en el que espera confirmar su clasificación a la Copa del Mundo. Ahora, pese a la intención de ganar, el tema del momento es Dayro Moreno.

Pues el atacante de 39 años volvió a ser convocado a la Selección Colombia luego de nueve años, y un ben sector de aficionados al fútbol en el país manifestaron abiertamente sentirse a gusto por su llamado, y en la plantilla no fueron ajenos a este.

El mediocampista Juan Fernando Quintero habló este lunes 1 de septiembre en zona mixta con los medios de comunicación, y no ocultó su felicidad por compartir con Dayro Moreno, actual goleador de la Copa Sudamericana con ocho goles.

Puede leer: Así han sido los goles de Dayro Moreno con la Selección Colombia

Lo que dijo Juan Fernando Quintero sobre el llamado de Dayro Moreno a Selección Colombia

"Feliz por su convocatoria. Es una persona que atrae esa energía que necesitamos", dijo Quintero, quien considera que se trata de un jugador con las características ideales para el momento que vive la Selección Colombia.

"Es un referente para todos, los goles que ha hecho demuestran la jerarquía que tiene", comentó el futbolista quien actualmente se desempeña en River Plate, confirmando que, desde su mirada, podría ser titular el próximo jueves contra Bolivia.