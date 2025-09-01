Actualizado:
Lun, 01/09/2025 - 20:24
Juanfer se sinceró y respaldó la convocatoria de Dayro: "Es un referente"
El grupo de convocados ya se encuentra en Barranquilla preparando el partido ante Bolivia.
La Selección Colombia ya concentra en Barranquilla pensando en el partido contra Bolivia por la fecha 17 de las Eliminatorias sudamericanas, juego en el que espera confirmar su clasificación a la Copa del Mundo. Ahora, pese a la intención de ganar, el tema del momento es Dayro Moreno.
Pues el atacante de 39 años volvió a ser convocado a la Selección Colombia luego de nueve años, y un ben sector de aficionados al fútbol en el país manifestaron abiertamente sentirse a gusto por su llamado, y en la plantilla no fueron ajenos a este.
El mediocampista Juan Fernando Quintero habló este lunes 1 de septiembre en zona mixta con los medios de comunicación, y no ocultó su felicidad por compartir con Dayro Moreno, actual goleador de la Copa Sudamericana con ocho goles.
Lo que dijo Juan Fernando Quintero sobre el llamado de Dayro Moreno a Selección Colombia
"Feliz por su convocatoria. Es una persona que atrae esa energía que necesitamos", dijo Quintero, quien considera que se trata de un jugador con las características ideales para el momento que vive la Selección Colombia.
"Es un referente para todos, los goles que ha hecho demuestran la jerarquía que tiene", comentó el futbolista quien actualmente se desempeña en River Plate, confirmando que, desde su mirada, podría ser titular el próximo jueves contra Bolivia.
Acerca del próximo juego, Quintero dejó claro que se trata del "partido más importante de nosotros en la Eliminatoria", pues define la clasificación al Mundial pese a que la Tricolor podría meterse incluso perdiendo.
"El partido no va a ser fácil", anticipó Quintero, quien considera que no es seguro que Bolivia llegue a 'esconderse' a Barranquilla. "No sabemos cuáles son las intenciones de Bolivia".
"Es la Eliminatoria más difícil del mundo", finalizó Quintero, justificando de alguna forma que la Tricolor aún no se haya clasificado para al Copa del Mundo 2026 pese a que son seis selecciones las que clasifican directamente y otra va al repechaje.
