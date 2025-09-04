Jugador de Bolivia se rinde ante Dayro Moreno
No solo en Colombia valoramos la convocatoria de Dayro Moreno, los rivales lo ven como una gran amenaza.
En la previa del partido de Colombia frente a Bolivia por la penúltima fecha de las eliminatorias , todavía está la duda, ¿Quién debe ser el delantero centro titular?
Teniendo entre las tres opciones a Luis Suárez, Jhon Córdoba y Dayro Moreno la decisión para el estratega de la selección Colombia no es nada sencilla. Sin embargo, todo parece indicar que el que parte desde más atrás para jugar frente a Bolivia es el delantero que juega en el Once Caldas de Manizales.
En Bolivia ven a Dayro como una gran amenaza.
En declaraciones recientes Carlos Lampe portero de la selección boliviana y del Bolivar de su país habló sobre la convocatoria del delantero colombiano.
Es un jugador letal, es muy difícil que te perdone, me parece muy acertada su convocatoria, lo que Colombia necesita es goles y él te puede dar eso. También hay otros delanteros importantes, son físicamente muy fuertes, será un partido duro para nosotros
El arquero se deshace en elogios para el atacante colombiano al que considera uno de los rivales más difíciles a enfrentar.
A la Selección tienen que ir los que mejor estén sin importar que tengan 40 años como el caso de Dayro, necesitas experiencia, dinámica y Colombia lo tiene todo con él
