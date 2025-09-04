Jugador de Bolivia se rinde ante Dayro Moreno

El arquero se deshace en elogios para el atacante colombiano al que considera uno de los rivales más difíciles a enfrentar.

A la Selección tienen que ir los que mejor estén sin importar que tengan 40 años como el caso de Dayro, necesitas experiencia, dinámica y Colombia lo tiene todo con él Carlos Lampe

Eliminatoria Conmebol EN VIVO: así se podrán ver TODOS los partidos

Todos los partidos de las fechas 17 y 18 de la Eliminatoria Sudamericana rumbo a la Copa del Mundo de 2026 se podrán VER EN VIVO por Fútbol RCN y la APP de Canal RCN.

Los partidos de la Selección Colombia frente a Bolivia y Venezuela se verán por la señal principal de Fútbol RCN con la narración de Javier Fernández y los comentarios de Carlos Antonio Vélez. También se escucharán en todo el país a través de La FM y Antena 2 con Eduardo Luis, Juan Felipe Cadavid, Guillermo Arango y Carolina Castellanos.

Por su parte, el canal de YouTube de La FM y Antena 2 emitirá el audio oficial de la narración y comentarios del partido entre Colombia y Bolivia, garantizando una cobertura paralela y accesible para los usuarios en diferentes formatos.