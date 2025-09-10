Jugador de Millonarios sueña con el mundial

Costa Rica se complica en el arranque

Uno de los jugadores más importante de la era Gamero en Millonarios fue Juan Pablo Vargas, el ‘tico’ fue fundamental para el equipo por su buen comportamiento defensivo, pero sobre todo por su salida con el balón. Si bien, Vargas, ha perdido la posición de titular en Millonarios, sigue siendo un habitual en las convocatorias de selección y suele contar con minutos siempre.

En el partido de este miércoles Juan Pablo fue titular para su selección en un partido completamente loco. Costa Rica se fue al descanso con un 2-0 tranquilo que parecía se quedaba corto con lo que se mostraba en el campo de juego, pero fue nomás empezar la segunda parte para que Haití se metiera en partido y en apenas 3 minutos lo empató y pasó a dominarlo. Al 86 ya el equipo haitiano lo había remontado y Costa Rica estaba siendo superado, pero al minuto 90+1 apareció el jugador de Millonarios que después de un centro solo tuvo que empujar el balón para poner el 3-3 final.

Su selección es segunda en un grupo que comparte con Honduras, Haití y Nicaragua, en este momento estaría pasando al torneo de repechajes, pero está a solo 2 puntos de Honduras con quien jugará en la próxima fecha FIFA