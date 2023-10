Jugador de Selección Colombia cambiaría de equipo: "Mi continuidad no está asegurada"

Previo a la doble fecha de Eliminatorias sudamericanas que se disputará en noviembre, hay dudas acerca de la continuidad de algunos futbolistas de Selección Colombia en sus clubes, pues son varios los aspectos que influyen para ello.

Y el primero en poner en entredicho su continuidad en fue Juan Fernando Quintero, quien actualmente milita en Racing de Avellaneda, el cual es dirigido de manera interina por Sebastián Grazzini.

Pese a que Quintero llegó a Racing hace apenas un par de meses, ha sido titular habitual con la Academia (doce partidos entre torneo local y Copa Libertadores), pero no tiene certeza acerca de si seguirá allí o no.

En un diálogo con 'DSports Argentina', el volante colombiano habló sobre su presente con La Acadé, y acerca de su futuro deportivo dijo: "Yo no sé si esté asegurada mi continuidad. Yo no vivo de lo que viene, vivo de mi presente", algo que tomó por sorpresa a muchos.

Pues parece prematura una posible salida de Juan Fernando Quintero de Racing, en vista de que hace poco se unió a las filas del club; eso sí, el jugador dijo que la razón obedece a que no hay técnico en propiedad.

"Es extraña la situación donde no se sabe quién va a venir, entonces uno tampoco sabe si va a estar o no", comentó Quintero, abriendo la posibilidad a que no sea del gusto del próximo director técnico de Racing.

Por lo pronto, parece que Quintero seguirá siendo usado por este cuerpo técnico, y por ende no se descarta que vuelva a ser convocado por Néstor Lorenzo a Selección Colombia, tal como lo hizo para las fechas 1 y 2 contra Venezuela y Chile.