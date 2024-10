Junior dio el golpe y tomó decisión con Santiago Mele: en Uruguay se supo todo

Para nadie es un secreto que uno de los jugadores revelación del Junior de Barranquilla en las últimas temporadas ha sido el portero uruguayo Santiago Mele, pues sus atajadas han sido más que vitales para que el cuadro Tiburón sume puntos e incluso gane campeonatos.

Las buenas actuaciones de Mele en el fútbol colombiano lo han llevado a ser parte fundamental de la convocatoria de Uruguay para enfrentar diferentes torneos como Eliminatorias o incluso la Copa América.

Ahora, el equipo dirigido por Marcelo Bielsa se enfrentará a Perú y Ecuador como parte de la doble fecha de las Eliminatorias del mes de octubre, pero lo cierto es que una declaraciones de Luis Suárez han sacudido todo el entorno de la concentración Charrúa.

"En la Copa América hubo situaciones que me dolieron que no las dije por el bien de la convivencia. A Canobbio lo banco en lo que sucedió. El día de mañana le pido a la gente que no se la agarre con los jugadores si algo no viene bien. Bielsa ha separado a todo el grupo hasta de la forma que tiene para entrenar", fueron las palabras del delantero del Inter Miami que sorprendieron al mundo fútbol.

Desde entonces, llama la atención que Uruguay no anunció una lista oficial de convocados para esta doble fecha y se especula que esto tiene que ver con las declaraciones de Suárez.

De momento, se sabe que Mele viajó a la concentración de Uruguay tras jugar el pasado domingo un partido de la Liga Betplay con el Junior de Barranquilla, compromiso que terminó en triunfo del equipo de César Farías a último minuto, por lo que el portero sigue siendo una de las cartas de Bielsa para las Eliminatorias pese al hermetismo que se ha manejado en la selección.

¿Cuándo juega Uruguay por Eliminatorias?

La selección de Uruguay se prepara para visitar Perú el próximo viernes 11 de octubre por la novena fecha de las Eliminatorias. Del mismo modo, los dirigidos por Marcelo Bielsa se medirán ante Ecuador el martes 15 de octubre.