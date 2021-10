"La culpa es de Rueda": Valenciano no se dejó seducir por el empate ante Brasil

El partido entre Colombia y Brasil del pasado domingo, que dejó un 0-0 final, a su vez trajo algunas dudas respecto al funcionamiento ofensivo de la Selección, pues por momentos se vieron pocas intenciones de atacar el arco contrario.

Tras lo anterior, uno de quienes salió a criticar, de una manera calmada a Reinaldo Rueda y su planteamiento ante la 'verdeamarela', fue el exdelantero Iván René Valenciano, quien aseguró que los dirigidos por el vallecaucano, no aprovecharon las virtudes que los caracterizan.

"Siempre hemos tenido jugadores de buen pie, lo que uno pretende es que la Selección juegue mejor", afirmó Valenciano, refiriéndose a que las posibilidades en ataque podrían ser más claras si se aprovechan más las condiciones técnicas de los futbolistas de la 'tricolor'.

A su vez, apuntó que "Si Brasil hubiera venido con la necesidad de conseguir el resultado, se lo habría llevado con creces, con todos lo méritos, y a pesar de eso, en el primer tiempo nos di una lección completa".

"No es que no se pueda hacer el planteamiento, pero hay un error totalmente del entrenador. Que no conozca o no sepa, que no pueda utilizar a Juanfer porque no marca, a Falcao porque no tiene el ritmo que necesita y a Roger porque no hace la banda. La culpa es del entrenador que pone a los jugadores que pone".