La despachada que se pegó el 'Totono' contra James y compañía

A través de redes sociales, un legendario del fútbol colombiano y de la Selección Colombia, Freddy el ‘Totono’ Grisales, criticó duramente a los jugadores de la selección nacional, debido a sus ‘flojas’ actuaciones en las pasadas fechas de las Eliminatorias a Qatar 2022 ante los seleccionados uruguayos y ecuatorianos.

Según el ex futbolista, los jugadores actuales de la ‘tricolor’ perdieron el prestigio y la credibilidad porque no conocen el significado de la camiseta de la Selección Colombia.

Tuvieron años para ganar y no pudieron y partidos gana cualquiera pero títulos no. Perdieron el prestigio y la credibilidad en 90 minutos por que no saben lo que significa esa camiseta que se debe defender con sangre y nos humillaron ante el mundo por culpa de ustedes fríos.

Además de 'atacar' a la plantilla de jugadores, al ex volante colombiano no se le olvidó la cabeza mayor, el estratega Carlos Queiroz, a quien criticó por el manejo que le ha venido dando a la Selección Colombia en los últimos compromisos.

Un extranjero no puede manejar nuestro mayor producto nacional porque no lo conoce, no lo sabe vender y no lo sabe explotar.