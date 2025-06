La última esperanza de Colombia para ganarle a Argentina en Eliminatorias

Colombia, por su parte, ocupa la cuarta casilla con 21 puntos, en plena pelea por un cupo directo a la Copa del Mundo. Sin embargo, el equipo dirigido por Néstor Lorenzo ha mostrado altibajos, especialmente en su rendimiento ofensivo. El empate sin goles ante Perú en Barranquilla dejó dudas, no solo por el resultado, sino por la falta de profundidad y desequilibrio en ataque.

La gran esperanza del conjunto tricolor para dar el golpe en Buenos Aires será el regreso de Luis Díaz, quien no pudo estar presente ante los incas por acumulación de amarillas. El delantero del Liverpool es la principal carta de gol de Colombia en estas eliminatorias.

Con seis tantos, Díaz ha marcado el 33% de los goles de su selección y su presencia se antoja clave para romper la muralla defensiva argentina. Más allá de su aporte en el marcador, el guajiro es el hombre que genera desequilibrio, arrastra marcas y contagia energía a sus compañeros. La ilusión cafetera se aferra a su desequilibrio y capacidad de improvisación.

El reto, sin embargo, no será sencillo. Colombia no gana en territorio argentino por eliminatorias desde 1993, cuando se impuso con un histórico 5-0 en el Monumental. Desde entonces, han pasado más de 30 años sin celebrar en esa tierra hostil. Además, Argentina acumula una racha invicta como local que asusta: no pierde en casa por clasificatorias desde 2023.