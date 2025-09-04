La ilusión con la selección está intacta: Impresionante banderazo

La selección Colombia busca cerrar su clasificación a la copa del Mundo 2026 en el partido frente a Bolivia en Barranquilla y los aficionados le hacen sentir su apoyo.

Los jugadores y cuerpo técnico de la selección se vieron sorprendidos por el impresionante apoyo que mostraron los aficionados de la ‘tricolor’ en la noche previa al partido, fuegos artificiales, canticos y ovaciones que emocionaron a más de uno del plantel.

La pasión que despierta la selección Colombia en su gente cada vez crece más, pese a que han sido unas eliminatorias complicadas, en las que el equipo no ha logrado convencer del todo, las personas mantienen la fe en volver a ver al equipo en un mundial después de la ausencia en el anterior.