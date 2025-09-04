La ilusión con la selección está intacta: Impresionante banderazo
La ilusión de la gente se hace sentir previo al partido frente a Bolivia.
La selección Colombia busca cerrar su clasificación a la copa del Mundo 2026 en el partido frente a Bolivia en Barranquilla y los aficionados le hacen sentir su apoyo.
Los jugadores y cuerpo técnico de la selección se vieron sorprendidos por el impresionante apoyo que mostraron los aficionados de la ‘tricolor’ en la noche previa al partido, fuegos artificiales, canticos y ovaciones que emocionaron a más de uno del plantel.
La pasión que despierta la selección Colombia en su gente cada vez crece más, pese a que han sido unas eliminatorias complicadas, en las que el equipo no ha logrado convencer del todo, las personas mantienen la fe en volver a ver al equipo en un mundial después de la ausencia en el anterior.
Los jugadores salieron a compartir con sus hinchas
Al ver la locura en Barranquilla todo el plantel salió a encontrarse con su gente, saludos, fotos y ovaciones se vivieron en una noche de fiesta.
Los más ovacionados fueron James, Luis Díaz y la sorpresa de esta convocatoria Dayro Moreno, la inclusión del delantero de Once Caldas ha despertado una nueva unión entre los hinchas colombianos, y el jugador ha pasado de ser un pedido a un ídolo por todo lo que ha generado.
Bandas, fuegos artificiales, gritos e incluso lagrimas se vivieron en una noche inolvidable para los jugadores colombianos que ahora cuentan con una dosis extra de energía y apoyo por parte del pueblo colombiano.
Así hay que apoyar en el estadio
No es un secreto que más de una vez la hinchada colombiana no ha estado a la altura de la situación, silencio en el estadio o incluso pitidos a los propios jugadores han generado incomodidad en los jugadores y en el cuerpo técnico.
El mismo Néstor Lorenzo en las últimas ruedas de prensa ha manifestado la necesidad de apoyo por parte de la gente, haciendo referencia a ese silencio que se siente en el estadio si después de los primeros minutos aún no se va ganando.
Después de la euforia mostrada en el banderazo previo esperemos que el metropolitano sea una caldera y con el apoyo de sus aficionados la selección pueda celebrar la clasificación a una nueva copa del mundo.
