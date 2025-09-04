Cargando contenido

Selección Colombia celebra gol de Luis Díaz vs Argentina
Selección Colombia celebra gol de Luis Díaz vs Argentina
AFP
Eliminatorias
Actualizado:
Jue, 04/09/2025 - 08:41

La ilusión con la selección está intacta: Impresionante banderazo

La ilusión de la gente se hace sentir previo al partido frente a Bolivia.

La selección Colombia busca cerrar su clasificación a la copa del Mundo 2026 en el partido frente a Bolivia en Barranquilla y los aficionados le hacen sentir su apoyo. 

Los jugadores y cuerpo técnico de la selección se vieron sorprendidos por el impresionante apoyo que mostraron los aficionados de la ‘tricolor’ en la noche previa al partido, fuegos artificiales, canticos y ovaciones que emocionaron a más de uno del plantel.  

La pasión que despierta la selección Colombia en su gente cada vez crece más, pese a que han sido unas eliminatorias complicadas, en las que el equipo no ha logrado convencer del todo, las personas mantienen la fe en volver a ver al equipo en un mundial después de la ausencia en el anterior. 

Lea también
Image
Lorenzo se la juega: Colombia eligió arquero ante Bolivia y Venezuela

Lorenzo se la juega: Colombia eligió arquero ante Bolivia y Venezuela

Ver más

Los jugadores salieron a compartir con sus hinchas 

Al ver la locura en Barranquilla todo el plantel salió a encontrarse con su gente, saludos, fotos y ovaciones se vivieron en una noche de fiesta.  

Los más ovacionados fueron James, Luis Díaz y la sorpresa de esta convocatoria Dayro Moreno, la inclusión del delantero de Once Caldas ha despertado una nueva unión entre los hinchas colombianos, y el jugador ha pasado de ser un pedido a un ídolo por todo lo que ha generado.  

Bandas, fuegos artificiales, gritos e incluso lagrimas se vivieron en una noche inolvidable para los jugadores colombianos que ahora cuentan con una dosis extra de energía y apoyo por parte del pueblo colombiano.  

Lea también
Image
Richard Ríos le responde a Dayro Moreno

Richard Ríos enciende polémica con Dayro Moreno: "su papá no lo quiere"

Ver más

Así hay que apoyar en el estadio 

No es un secreto que más de una vez la hinchada colombiana no ha estado a la altura de la situación, silencio en el estadio o incluso pitidos a los propios jugadores han generado incomodidad en los jugadores y en el cuerpo técnico.  

El mismo Néstor Lorenzo en las últimas ruedas de prensa ha manifestado la necesidad de apoyo por parte de la gente, haciendo referencia a ese silencio que se siente en el estadio si después de los primeros minutos aún no se va ganando.  

Después de la euforia mostrada en el banderazo previo esperemos que el metropolitano sea una caldera y con el apoyo de sus aficionados la selección pueda celebrar la clasificación a una nueva copa del mundo.  

Lea también
Image
James Rodríguez, capitán de la Selección Colombia

Lorenzo volvió a defender a James: "tiene hambre y piensa en el Mundial"

Ver más

Eliminatoria Conmebol EN VIVO: así se podrán ver TODOS los partidos 

Todos los partidos de las fechas 17 y 18 de la Eliminatoria Sudamericana rumbo a la Copa del Mundo de 2026 se podrán VER EN VIVO por Fútbol RCN y la APP de Canal RCN

Los partidos de la Selección Colombia frente a Bolivia y Venezuela se verán por la señal principal de Fútbol RCN con la narración de Javier Fernández y los comentarios de Carlos Antonio Vélez. También se escucharán en todo el país a través de La FM y Antena 2 con Eduardo Luis, Juan Felipe Cadavid, Guillermo Arango y Carolina Castellanos. 

Por su parte, el canal de YouTube de La FM y Antena 2 emitirá el audio oficial de la narración y comentarios del partido entre Colombia y Bolivia, garantizando una cobertura paralela y accesible para los usuarios en diferentes formatos.

Fuente
Antena 2
Siga a Antena 2 en Google News
En esta nota
Imagen
Selección Colombia

Selección Colombia

Imagen
James Rodríguez, figura de la Selección Colombia

James Rodríguez

Imagen
Luis Díaz

Luis Díaz

Imagen

Eliminatoria

Cargando más contenidos

Fin del contenido