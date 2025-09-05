La inesperada figura de Colombia frente a Bolivia

El 4 de septiembre de 2025 será para siempre un día recordado para los fanáticos de la selección de Colombia, ya que por séptima vez en la historia se consiguió la clasificación a una copa del mundo.

En un partido en el que Colombia superó completamente a la selección boliviana en Barranquilla los reflectores se los quedan las grandes figuras, James, Luis Díaz, JuanFer y hasta el mismo Jhon Córdoba que venía siendo muy criticado. Dayro es otro que a pesar de jugar poco más de 10 minutos fue ovacionado por todo el Metropolitano, sin embargo, hay un jugador que fue diferencial para el desequilibrio de la selección y que además consiguió la clasificación para su tercer mundial.