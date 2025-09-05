Actualizado:
La inesperada figura de Colombia frente a Bolivia
El jugador que venía a llenar una posición y terminó siendo clave para el triunfo de la selección.
El 4 de septiembre de 2025 será para siempre un día recordado para los fanáticos de la selección de Colombia, ya que por séptima vez en la historia se consiguió la clasificación a una copa del mundo.
En un partido en el que Colombia superó completamente a la selección boliviana en Barranquilla los reflectores se los quedan las grandes figuras, James, Luis Díaz, JuanFer y hasta el mismo Jhon Córdoba que venía siendo muy criticado. Dayro es otro que a pesar de jugar poco más de 10 minutos fue ovacionado por todo el Metropolitano, sin embargo, hay un jugador que fue diferencial para el desequilibrio de la selección y que además consiguió la clasificación para su tercer mundial.
De tapado a tres veces mundialista.
Una de las dudas de Lorenzo para el partido frente a Bolivia estaba por el sector derecho, con la suspensión de Daniel Muñoz por acumulación de tarjetas amarillas no se sabía con certeza quien iba a ser su reemplazo. Cuando se anunció la alineación titular todos los colombianos sentimos la sensación de tranquilidad pensando que con Santiago Arias la posición iba a estar cubierta, que el jugador iba a cumplir, pero lo que no se esperaba fue lo diferencial que fue el ‘Santi’ para encarrilar la victoria colombiana.
Santiago Arias es un lateral derecho colombiano de 33 años que viene con proceso en selección desde las eliminatorias para Brasil 2014. El jugador actualmente juega en el Bahía de Brasil donde alterna titularidades, pero viene hace un tiempo siendo un llamado fijo por Néstor Lorenzo para ser el suplente de Muñoz. El ex Atlético de Madrid y PSV entre otros, fue el elegido para ser titular en el partido frente a Bolivia y se destacó con una actuación memorable.
Mucha influencia en ataque y respondió cuando se necesitó
En un partido que en los primeros minutos parecía que iba a estar cerrado con una Bolivia recostada encima de su arquero los desbordes de los laterales iban a ser fundamentales para abrir la cancha y buscar espacios. Por características y tendencia se habría pensado que el más influyente de los dos habría sido Johan Mojica, pero con James tirado a la derecha el desborde de Santiago Arias iba a ser fundamental.
Después de un par de buenas incursiones en el minuto 31 de la primera parte un desmarque de Santiago Arias le permitió darle la asistencia a James para el primer gol del partido y empezar a desenredar el partido y así conseguir la clasificación. En defensa no fue muy exigido, pero siempre que se necesitó, respondió, con un 95% de precisión en pases, una asistencia y 2 de 2 centros completados Santi Arias firmó un partido completísimo logrando ignorar la falta que podía haber generado la ausencia de Daniel Muñoz.
El lateral paisa de 33 años ahora se prepara para disputar su tercer mundial con Colombia y entra en un selecto grupo de jugadores en conseguir este logro.
