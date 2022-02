La derrota de la Selección Colombia ante Argentina sigue despertando polémica tras reducir sus opciones para asistir al Mundial de Qatar 2022. Uno de los que ha recibido fuertes críticas ha sido el estratega de la ‘tricolor’, Reinaldo Rueda, a quien se le ha venido juzgando por su forma de jugar, resultados y convocatorias.

Desde hace varias convocatorias se le había pedido a Rueda que lleve al delantero del Deportivo Cali, Teófilo Gutiérrez, quien ha venido teniendo presentaciones destacadas con el vigente campeón del FPC.

Le puede interesar: Sin piedad contra James y compañía: “Esta Selección es cobarde, le faltan cojones”

Ante los no llamados de Teo a la ‘tricolor’, el periodista de Win Sports, Jhon Jairo Miranda, en el programa Lo Mejor de la Fecha dio a conocer las razones por las que no se ha visto al atacante barranquillero en la era rueda.

“Reinaldo quería a Teófilo Gutiérrez en la selección, sentía que era un aporte importante. No para el partido contra Argentina, pero sí para los partidos anteriores. Sin embargo, en sus formas, manejo, estilos, Rueda recibió de dentro de la Selección Colombia la voz de algunos integrantes que le dijeron ‘profe’ no cabe, no lo queremos, no nos viene bien, no nos gusta”.

Vea también: Selección Colombia saca la calculadora: cuentas para ir al repechaje

Segundos después Miranda agregó que “Reinaldo democráticamente dijo que no iba a reventar el grupo porque prefiere la mediana armonía y me mantengo al margen de esa decisión”.

Hay que decir que el timonel colombiano ha recibido varias críticas por llamar jugadores que han estado en bajo nivel, y ha decidido darle la oportunidad, a pesar de que el barranquillero ha mostrado un buen nivel con el Cali.