Actualizado:
Mar, 02/09/2025 - 16:19
La llave de gol en la Selección Colombia
Tiene 7 goles en esta eliminatoria y está muy cerca de ser el colombiano más goleador en la fase previa al mundial.
La selección Colombia llega a este parón de selecciones con la obligación de sellar su pase al Mundial 2026, no es preocupante la situación de la ‘tricolor’ ya que necesita únicamente una victoria o dos empates para ratificar su cupo en la cita mundialista. Sin embargo, la clasificación se debió haber logrado varias fechas atrás. Desde la Copa América que la selección no encuentra ese juego vistoso y armónico que mostró en dicho certamen, a excepción de chispazos en algunos partidos, la selección se ha dejado llevar por individualidades.
Una de estas individualidades no solo ha resaltado internamente, sino que se ha convertido en uno de los mejores jugadores de todas las eliminatorias sudamericanas, un jugador que lleva más goles que Lionel Messi, Darwin Núñez, Raphinha o Enner Valencia.
Si juega él la probabilidad de gol para la selección aumenta.
Este jugador es nada más y nada menos que Luis Díaz, el guajiro es en este momento es el máximo goleador de esta edición de las eliminatorias sudamericanas, posicionándose por encima de jugadores top a nivel mundial. Con sus 7 goles ‘Lucho’ ha logrado camuflar la falta de un delantero centro goleador en la selección, su polifuncionalidad y su desequilibrio han sido fundamentales para conseguir los puntos que tiene la ‘tricolor’.
Si Díaz logra terminar como el máximo goleador sería la primera vez en la historia que un jugador cafetero se hace con el botín de oro de las eliminatorias, los dos que han estado más cerca han sido Faustino Asprilla que quedó segundo con 7 tantos detrás de Iván Zamorano y Radamel Falcao García, quien a pesar de haber anotado 9 quedó tercero por detrás de Lionel Messi y Luis Suarez.
A un paso de entrar en la historia.
Además de poder convertirse en el primer goleador colombiano de unas eliminatorias, Luis Díaz está muy cerca de convertirse en el máximo goleador colombiano en la historia de eliminatorias.
‘Lucho’ está a solo 3 goles de igualar a Radamel y a 4 de poder convertirse en el colombiano más goleador de eliminatorias. Dato que no deja de sorprender teniendo en cuenta que ha jugado únicamente 2 clasificaciones al mundial mientras Falcao lo logró en 4 clasificaciones distintas.
Eliminatoria Conmebol EN VIVO: así se podrán ver TODOS los partidos
Todos los partidos de las fechas 17 y 18 de la Eliminatoria Sudamericana rumbo a la Copa del Mundo de 2026 se podrán VER EN VIVO por Fútbol RCN y la APP de Canal RCN.
Los partidos de la Selección Colombia frente a Bolivia y Venezuela se verán por la señal principal de Fútbol RCN con la narración de Javier Fernández y los comentarios de Carlos Antonio Vélez. También se escucharán en todo el país a través de La FM y Antena 2 con Eduardo Luis, Juan Felipe Cadavid, Guillermo Arango y Carolina Castellanos.
Fuente
Antena 2