La llave de gol en la Selección Colombia

La selección Colombia llega a este parón de selecciones con la obligación de sellar su pase al Mundial 2026, no es preocupante la situación de la ‘tricolor’ ya que necesita únicamente una victoria o dos empates para ratificar su cupo en la cita mundialista. Sin embargo, la clasificación se debió haber logrado varias fechas atrás. Desde la Copa América que la selección no encuentra ese juego vistoso y armónico que mostró en dicho certamen, a excepción de chispazos en algunos partidos, la selección se ha dejado llevar por individualidades.

Una de estas individualidades no solo ha resaltado internamente, sino que se ha convertido en uno de los mejores jugadores de todas las eliminatorias sudamericanas, un jugador que lleva más goles que Lionel Messi, Darwin Núñez, Raphinha o Enner Valencia.