La movida que hará la FIFA para que Mina y Davinson jueguen las Eliminatorias

El presidente de la FIFA, el suizo Gianni Infantino, ha advertido a LaLiga española y a la Premier League inglesa que la cesión de jugadores a sus selecciones es "un asunto de suma urgencia e importancia" y ha contactado con el primer ministro del Reino Unido, Boris Johnson para que permita que los jugadores viajen a países en su "lista roja" epidemiológica.



"La cesión de jugadores para los próximos periodos internacionales es un asunto de suma urgencia e importancia. Agradezco el apoyo y la colaboración de los diferentes grupos de interés del fútbol durante este difícil periodo", señala Infantino en esta declaración, un día después de que la Premier League decidiera no ceder a jugadores sudamericano por la pandemia, y LaLiga anunciara que apoyará a los clubes que no cedan a sus futbolistas por el aumento en dos días de los partidos de Conmebol.

Le puede interesar: Selecciones de Conmebol le piden a la Fifa obligar a ceder jugadores para la Eliminatoria



"Me gustaría que todas las federaciones miembro, todas las ligas y todos los clubes mostraran solidaridad e hicieran lo que es tanto correcto como justo para el fútbol mundial. Muchos de los mejores jugadores del mundo compiten en la liga española y la liga inglesa, y consideramos que estos países también comparten la responsabilidad de preservar y proteger la integridad deportiva de las competiciones de todo el planeta", añade Infantino.



El presidente de la FIFA ha contactado por escrito con Boris Johnson para solicitar que a los jugadores que juegan en su competición "no se les prive de la oportunidad de representar a sus países" en los partidos de clasificación para el Mundial de Catar 2022, ya que la Premier League anunció el martes que no permitirá la cesión de jugadores a países de la "lista roja" por riesgo de coronavirus.



Esta decisión, tomada por unanimidad por los clubes de la primera categoría del fútbol inglés, afecta a 60 jugadores de 26 países e impacta particularmente a los países de la Conmebol suramericana, ya que entre los países clasificados en esa categoría por el Reino Unido se encuentran Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, México, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela.

Vea también: Fifa y Conmebol reciben millonaria indemnización por años de corrupción



"He sugerido que el Gobierno del Reino Unido adopte para los próximos periodos internacionales una estrategia similar a la que se aplicó en las rondas finales de la EURO 2020", indica Infantino en su declaración, en la que subraya que jugar con la selección nacional es "uno de los mayores honores para un futbolista profesional".



"Juntos hemos mostrado solidaridad y unión en la lucha contra la COVID-19. Por tanto, ahora urjo a todo el mundo a garantizar la cesión de jugadores internacionales para los próximos clasificatorios de la Copa Mundial de la FIFA", finaliza la declaración del presidente del máximo organismo del fútbol mundial.