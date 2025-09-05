Actualizado:
Vie, 05/09/2025 - 12:08
La posición que Lucho se codea con Messi
Luis Díaz está mano a mano con Messi en una de las definiciones que queda de las eliminatorias
Terminada la fecha 17 de las eliminatorias rumbo al mundial 2026 el colombiano Luís Díaz y el argentino Lionel Messi están mano a mano en la definición por este gran logro.
Durante todas las eliminatorias Lucho ha sido gran protagonista y muy influyente en la clasificación de la selección Colombia a la próxima copa del mundo, con sus regates, goles y asistencias ha sido la gran figura de los cafeteros para estar donde están. Otro que, como siempre, ha sobresalido entre sus compañeros es Lionel Messi que con la selección argentina consiguió la clasificación al mundial hace varias fechas y en su despedida se despachó con un doblete que demuestra su categoría y su vigencia.
Codo a codo por la bota de oro
Con sus 7 anotaciones Luis Díaz está segundo en la pelea por la bota de oro de las eliminatorias, está muy cerca de ser el primer colombiano en lograr este hito y todavía tiene un partido por delante para conseguirlo. Mientras tanto, el primer lugar le pertenece nada más y nada menos que a Lionel Andrés Messi que con 8 goles es el jugador más importante de su selección y de la eliminatoria en general.
La ventaja en este momento la tiene el colombiano que aún tiene el último partido para empatar y porque no superar al argentino en la tabla de goleadores, en la última fecha Colombia se mide frente a una necesitada Venezuela que busca asegurar su cupo en el repechaje, una Colombia que no se juega nada y se espera que se le den minutos a jugadores que no hayan tenido mucha continuidad a lo largo de las eliminatorias. Sin embargo, teniendo en cuenta lo cerca que está Luís Díaz de la punta en la tabla de goleo no sería sorpresa que arrancara de titular en busca de ese gol que le permita compartir premio con Messi.
Por su lado el argentino ya quedó completamente descartado por su técnico para el último partido frente a Ecuador por lo que no podrá sumar más anotaciones.
Así está la tabla de goleadores
1. Lionel Messi (Argentina): 8 goles
2. Luis Díaz (Colombia): 7
3. Miguel Terceros (Bolivia): 6
4. Salomón Rondón: (Venezuela): 5
Raphinha (Brasil): 5
Darwin Núñez (Uruguay): 5
Enner Valencia: 5
8. Antonio Sanabria (Paraguay): 4
Lautaro Martínez (Argentina): 4
Julián Martínez (Argentina): 4
11. James Rodríguez (Colombia): 3
