La posición que Lucho se codea con Messi

Codo a codo por la bota de oro

Con sus 7 anotaciones Luis Díaz está segundo en la pelea por la bota de oro de las eliminatorias, está muy cerca de ser el primer colombiano en lograr este hito y todavía tiene un partido por delante para conseguirlo. Mientras tanto, el primer lugar le pertenece nada más y nada menos que a Lionel Andrés Messi que con 8 goles es el jugador más importante de su selección y de la eliminatoria en general.

La ventaja en este momento la tiene el colombiano que aún tiene el último partido para empatar y porque no superar al argentino en la tabla de goleadores, en la última fecha Colombia se mide frente a una necesitada Venezuela que busca asegurar su cupo en el repechaje, una Colombia que no se juega nada y se espera que se le den minutos a jugadores que no hayan tenido mucha continuidad a lo largo de las eliminatorias. Sin embargo, teniendo en cuenta lo cerca que está Luís Díaz de la punta en la tabla de goleo no sería sorpresa que arrancara de titular en busca de ese gol que le permita compartir premio con Messi.

Por su lado el argentino ya quedó completamente descartado por su técnico para el último partido frente a Ecuador por lo que no podrá sumar más anotaciones.