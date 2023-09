En el Chile vs. Colombia de este martes por la segunda fecha de las Eliminatorias a la Copa del Mundo 2026, a Luis Fernando Díaz le perdonaron una tarjeta roja luego de pegarle en la cara a un rival en el segundo tiempo.

Pues corría el minuto 54 cuando Luis Díaz disputó un balón aéreo con el chileno Diego Valdés, y pese a que no estaba en zona de riesgo, el colombiano sacó provecho de su brazo izquierdo para golpear en el rostro al extremo austral.

Tras esto, claramente se sancionó infracción en favor de Chile, pero sólo se le mostro tarjeta amarilla a Díaz, mientras que lo correcto era haberle sacado la roja, ya que fue una acción temeraria, en la cual se olvidó de la pelota.

Vea también: Selección Colombia: rival, fecha y hora del próximo partido por Eliminatorias

Incluso es casi evidente la intención de Díaz por pegarle en el rostro al jugador chileno, por lo que todo el plantel de la Roja protestó la decisión, al igual que el cuerpo técnico.

No obstante, el VAR no intervino en la jugada, pues no llamó al juez central Jesús Valenzuela para que revisara la acción y se retractara de la acción tomada, procediendo a mostrar la tarjeta roja.

Le puede interesar: [Video] Polémica en Venezuela por el gol que le anularon contra Paraguay: "Complicidad de Conmebol"

Así, con esta tarjeta amarilla a Luis Fernando Díaz, el extremo de Liverpool se sumó a Jorge Carrascal, Jhon Arias, Déiver Machado, Richard Ríos y Jhon Jader Durán como jugadores amonestados en el duelo por Colombia.

Cabe recordar que en la primera fecha la Selección Colombia no tuvo jugadores con tarjeta amarilla, por lo que ninguno se perderá por sanción la próxima jornada de la Tricolor en las Eliminatorias.

Foto de la roja que le perdonaron a Luis Díaz en Chile vs. Colombia