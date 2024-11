La Selección Colombia cambia de objetivos para 2025; revelan su nuevo plan

Desde la Federación Colombiana de Fútbol se ha generado un nuevo plan de cara al próximo año, pues la intención es que la Selección confirme su presencia en la Copa del Mundo antes de terminar 2024, y por ende hay un cambio de objetivos en 2025. Esto se haría oficial en los próximos meses.

Según comentó el analista Carlos Antonio Vélez en 'Palabras Mayores' de Antena 2 este miércoles 6 de noviembre, la Selección Colombia desistirá de participar en la edición 2025 de la Copa Oro de la Concacaf, en la cual fungiría como invitada, para darle prioridad a otros asuntos.

Y es que la intención de Colombia sería más bien darle bagaje al equipo en juegos amistosos -ante rivales de peso- y consolidarse entre las mejores selecciones del ranking FIFA, todo esto, bajo un propósito claro, pensando de lleno en la Copa del Mundo 2026.

Acorde a la información de Vélez en Antena 2, la FCF considera que la Copa Oro es un torneo importante, y más ahora que no solo contará con selecciones de la región sino con algunas invitadas -se pretende que esté Argentina-, pero no se puede dejar de lado la intención de terminar el 2025 ubicada entre las mejores doce del ranking FIFA por una razón particular.

Selección Colombia: ¿Por qué es importante terminar el 2025 entre las 12 mejores del ranking FIFA?

En vista de que para el Mundial 2026 habrá doce grupos, es importante llegar al sorteo entre las mejores del ranking para ser 'cabeza de serie', y evitar así a las mejores selecciones, por lo menos en primera ronda; ya en las rondas de 'muerte súbita' será inevitable toparse con estas, sobre todo desde cuartos de final.

Así las cosas, los esfuerzos del plantel dirigido por Néstor Lorenzo están enfocados en clasificar al Mundial 2026 antes de finalizar este año (debe hacer cuatro puntos de seis ante Uruguay y Ecuador), y en 2025 afrontar partidos amistosos -ya se habla de posibles rivales 'rimbombantes'- para obtener más puntos en el ranking FIFA y asegurarse entre las mejores doce.

Es menester enfatizar en que la Copa Oro de Concacaf está programada para disputarse del 14 de junio al 6 de julio de 2025, y las selecciones participantes se confirmarán en los próximos meses, haciendo oficial a su paso la decisión de la FCF.