La Selección Colombia convoca nuevo jugador; viene a reemplazar un lesionado
El equipo cafetero tiene su primera desconvocatoria para esta doble fecha de Eliminatorias.
El lateral izquierdo Deiver Machado, del Lens francés, no se unirá a la concentración de la selección colombiana de fútbol para disputar los dos últimos partidos de las Eliminatorias sudamericanas al Mundial de 2026 debido a una lesión, informó este sábado la Federación Colombiana de Fútbol (FCF).
El cuerpo médico del club galo diagnosticó al jugador con un problema que requerirá seis semanas de recuperación, por lo que el defensor se perderá los compromisos de la selección dirigida por Néstor Lorenzo ante Bolivia y Venezuela.
Deiver Machado se lesionó y hay nuevo convocado
En reemplazo de Machado, el seleccionador argentino convocó a Álvaro Angulo, del Pumas UNAM mexicano, quien se sumará al grupo de 26 futbolistas anunciados el viernes para encarar la doble fecha.
La selección comenzará su concentración en Barranquilla este sábado y el jueves 4 de septiembre recibirá a Bolivia en el Estadio Metropolitano Roberto Meléndez, ciudad en la que estarán hasta el lunes 8 de septiembre para después de viajar a Maturín y enfrentar a Venezuela al día siguiente (9 de septiembre).
La Selección Colombia, séptima en la clasificación, con 22 puntos, puede conseguir el cupo al Mundial que se jugará en Estados Unidos, México y Canadá si vence a Bolivia en casa el próximo jueves, triunfo que busca con ansias luego de seis compromisos sin obtener victorias en este torneo clasificatorio.
𝗗𝗲𝗶𝘃𝗲𝗿 𝗠𝗮𝗰𝗵𝗮𝗱𝗼 𝗻𝗼 𝘀𝗲 𝘂𝗻𝗶𝗿𝗮́ 𝗮 𝗹𝗮 𝗰𝗼𝗻𝗰𝗲𝗻𝘁𝗿𝗮𝗰𝗶𝗼́𝗻 𝗱𝗲 𝗹𝗮 𝗦𝗲𝗹𝗲𝗰𝗰𝗶𝗼́𝗻 𝗖𝗼𝗹𝗼𝗺𝗯𝗶𝗮 𝗱𝗲 𝗠𝗮𝘆𝗼𝗿𝗲𝘀 𝘆 𝗔́𝗹𝘃𝗮𝗿𝗼 𝗔𝗻𝗴𝘂𝗹𝗼 𝘀𝗲 𝘀𝘂𝗺𝗮𝗿𝗮́ 𝗮𝗹 𝗴𝗿𝘂𝗽𝗼 𝗱𝗲 𝗰𝗼𝗻𝘃𝗼𝗰𝗮𝗱𝗼𝘀— Selección Colombia (@FCFSeleccionCol) August 30, 2025
Eliminatoria Conmebol EN VIVO: así se podrán ver TODOS los partidos
Todos los partidos de las fechas 17 y 18 de la Eliminatoria Sudamericana rumbo a la Copa del Mundo de 2026 se podrán VER EN VIVO por Fútbol RCN y la APP de Canal RCN.
Los partidos de la Selección Colombia frente a Bolivia y Venezuela se verán por la señal principal de Fútbol RCN y también se escucharán en todo el país a través de La FM y Antena 2 con Eduardo Luis, Juan Felipe Cadavid, Guillermo Arango y Carolina Castellanos.
