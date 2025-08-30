Cargando contenido

Selección Colombia - 2025
Futbolistas de la Selección Colombia
Eliminatorias
Actualizado:
Sáb, 30/08/2025 - 16:56

La Selección Colombia convoca nuevo jugador; viene a reemplazar un lesionado

El equipo cafetero tiene su primera desconvocatoria para esta doble fecha de Eliminatorias.

El lateral izquierdo Deiver Machado, del Lens francés, no se unirá a la concentración de la selección colombiana de fútbol para disputar los dos últimos partidos de las Eliminatorias sudamericanas al Mundial de 2026 debido a una lesión, informó este sábado la Federación Colombiana de Fútbol (FCF)

El cuerpo médico del club galo diagnosticó al jugador con un problema que requerirá seis semanas de recuperación, por lo que el defensor se perderá los compromisos de la selección dirigida por Néstor Lorenzo ante Bolivia y Venezuela

Deiver Machado se lesionó y hay nuevo convocado 

En reemplazo de Machado, el seleccionador argentino convocó a Álvaro Angulo, del Pumas UNAM mexicano, quien se sumará al grupo de 26 futbolistas anunciados el viernes para encarar la doble fecha. 

La selección comenzará su concentración en Barranquilla este sábado y el jueves 4 de septiembre recibirá a Bolivia en el Estadio Metropolitano Roberto Meléndez, ciudad en la que estarán hasta el lunes 8 de septiembre para después de viajar a Maturín y enfrentar a Venezuela al día siguiente (9 de septiembre). 

La Selección Colombia, séptima en la clasificación, con 22 puntos, puede conseguir el cupo al Mundial que se jugará en Estados Unidos, México y Canadá si vence a Bolivia en casa el próximo jueves, triunfo que busca con ansias luego de seis compromisos sin obtener victorias en este torneo clasificatorio. 

Eliminatoria Conmebol EN VIVO: así se podrán ver TODOS los partidos 

Todos los partidos de las fechas 17 y 18 de la Eliminatoria Sudamericana rumbo a la Copa del Mundo de 2026 se podrán VER EN VIVO por Fútbol RCN y la APP de Canal RCN

Los partidos de la Selección Colombia frente a Bolivia y Venezuela se verán por la señal principal de Fútbol RCN y también se escucharán en todo el país a través de La FM y Antena 2 con Eduardo Luis, Juan Felipe Cadavid, Guillermo Arango y Carolina Castellanos. 

Fuente
Agencia EFE / Antena 2
