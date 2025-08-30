La Selección Colombia convoca nuevo jugador; viene a reemplazar un lesionado

Deiver Machado se lesionó y hay nuevo convocado

En reemplazo de Machado, el seleccionador argentino convocó a Álvaro Angulo, del Pumas UNAM mexicano, quien se sumará al grupo de 26 futbolistas anunciados el viernes para encarar la doble fecha.

La selección comenzará su concentración en Barranquilla este sábado y el jueves 4 de septiembre recibirá a Bolivia en el Estadio Metropolitano Roberto Meléndez, ciudad en la que estarán hasta el lunes 8 de septiembre para después de viajar a Maturín y enfrentar a Venezuela al día siguiente (9 de septiembre).

La Selección Colombia, séptima en la clasificación, con 22 puntos, puede conseguir el cupo al Mundial que se jugará en Estados Unidos, México y Canadá si vence a Bolivia en casa el próximo jueves, triunfo que busca con ansias luego de seis compromisos sin obtener victorias en este torneo clasificatorio.