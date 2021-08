"La Selección es más importante que cualquier cosa": más críticas de Córdoba en contra de James

Hace un par de semanas, el nombre de James Rodríguez sigue dando de qué hablar, no solamente porque no se conoce cuál será su futuro con el Everton, sino porqué también el mediocampista le ha venido tirando ciertas pullas a la Selección Colombia y Reinaldo Rueda tras su no convocatoria a las pasadas fechas Eliminatorias a Qatar 2022. y Copa América.

El colombiano ha recibido apoyo y críticas de algunos referentes de la selección nacional y en esta oportunidad Óscar Córdoba volvió a opinar sobre el tema James y Colombia, pues para el exportero de Boca Juniors y la ‘tricolor’, nadie está por encima de la ‘sele’.

“La Selección Colombia es más importante que cualquier cosa. Han pasado grandes jugadores, solamente que cada uno de ellos es importante en su momento, en su época. Así como el 'Pibe' fue importante en su momento, Freddy Rincón, Umaña, Pedro Zape en su momento, uno entiende que hoy James es importante para la selección, pero eso no significa que está por encima”, dijo Córdoba.

Asimismo, el exguardameta sentenció que a "James se convoca solo si juega, pero ojo con lo que dice porque cada vez que habla lo que hace es tirarle una piedra más a ese lago que está tranquilo”, haciendo referencia al técnico Rueda, quien ya ha manifestado que la selección está abierta para todos los jugadores, eso sí, siempre y cuando tengan un buen nivel y le den una mano al equipo.

Por otra parte, Córdoba opinó sobre lo que pasará en la próxima triple fecha de la Eliminatoria, donde según él, “la selección seguramente cambiará su estilo de juego, buscará una forma distinta de jugar y de sacar resultados y de pronto vamos a necesitar otro estilo de jugador ya que James no se ha podido colocar a la altura y también viene chocando con nuestro entrenador", señaló a Carrusel Deportivo.

Hay que recordar que Colombia jugará ante Bolivia el próximo 2 de septiembre por la Eliminatoria a Qatar 2022.