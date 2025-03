La "tarea fácil" que tiene la Selección Colombia en la Eliminatoria

La Selección Colombia ultima detalles para retomar la actividad en la Eliminatoria Sudamericana rumbo a la Copa del Mundo de 2026 visitando a Brasil este jueves 20 y recibiendo a Paraguay el martes 25 de marzo en las fechas 13 y 14.

Actualmente, el equipo colombiano se ubica en la cuarta posición del clasificatorio con 19 unidades, luego de cinco victorias, cuatro empates y tres derrotas.

Lea también: FIFA advirtió a Brasil antes de enfrentar a Colombia: el contundente mensaje

En las fechas 13 y 14, los dirigidos por Néstor Lorenzo podrían asegurar la clasificación anticipada a la Copa del Mundo en caos de sumar, por lo menos, cuatro de los seis puntos que están juego.

Con superar el umbral de las 24 unidades, cualquier selección tendría confirmada su presencia en el Mundial, considerando los puntos que se han registrados en las anteriores Eliminatorias.

Colombia tiene una "tarea fácil"

Previo al duelo contra Brasil, el analista Carlos Antonio Vélez aseguró que la Selección Colombia tiene una "tarea fácil" en las Eliminatorias.

"Es tarea fácil, no se puede complicar uno. Faltan seis partidos. Menos cháchara y hagámosle al tema. Tenemos que recuperar el nivel futbolístico, elegir mejor a los jugadores por que se están eligiendo mal. Estamos a cuatro, máximo cinco puntos puntos y faltan 18 por jugar", afirmó.

Vea también: ¿Cómo le ha ido a James Rodríguez enfrentando a Brasil con la Selección Colombia?

Vélez aseguró que el director técnico Néstor Lorenzo y el equipo colombiano se tendrían que preocupar por mejorar el nivel demostrado dentro de la cancha, ya que la clasificación estaría muy cerca de estar confirmada.

"Más fácil no se la pueden poner. Dedíquense a elevar el nivel del equipo, a elegir bien a los jugadores, a elegir bien el once. En los últimos partidos el planteamiento de juego no ha funcionado, los cambios no han operado. Si mejoramos eso, los resultados se van a dar. Enfrentamos a una Brasil que es más individual que colectivo", agregó.