La verdad de Macnelly Torres sobre sus problemas con Pékerman en Selección Colombia

En los últimos días, nuevamente se han revivido las viejas polémicas en torno a José Pékerman y su extenso proceso en la Selección Colombia por cuenta de jugadores como Edwin Cardona que hicieron parte del ciclo y que tuvieron algunas diferencias con el entrenador.

Esto ha motivado a que la opinión pública vuelva a cuestionar algunas decisiones del DT, especialmente en los mundiales, y ahora el que se animó a hablar fue Macnelly Torres, uno de los mejores futbolistas del primer ciclo.

Lea también: El lamento de Gustavo Alfaro por la suspensión de las Eliminatorias Sudamericanas

“Quedaron en deuda conmigo, yo creo que le aporté al proceso de Selección Colombia y debí estar en el Mundial de Brasil 2014. Fueron decisiones técnicas. No fue reciproco por lo que yo le di a la Selección… No fue porque me fui para Arabia. En esa época ya había esos aparatos que lo rastrean a uno hasta en la China. Fue una decisión técnica y nada más”, señaló en primera medida el mediocampista en diálogo con ‘ESPN Colombia’.

Sobre su polémica ida al fútbol asiático antes del Mundial dijo: “José Pékerman me dijo que fuera a Arabia, y me lo dijo a falta de dos fechas antes clasificar. No me mintió porque nunca me prometió ir al Mundial. Nada te garantiza que vas a ir al Mundial”.

De interés: Selección de Chile volvió al triunfo tras la salida de Reinaldo Rueda

“Yo no puedo decir que hubo rosca, eso sería hablar cosas sin certeza. Hay algo claro que los 23 son los que el técnico quiere y fue su decisión. Yo digo que en el Mundial hubo jugadores que no tuvieron ni un minuto en Eliminatoria, es un tema que solo elige el entrenador”, agregó Macnelly sobre el suceso con Pékerman.

Y cerró dejando un consejo a Gustavo Cuéllar, un jugador de Selección que también está en Arabia: “Yo le diría que tome la decisión de lo que sea mejor para él. Sabemos que ir a un Mundial es algo latente, pero es una posibilidad; y si se va un fútbol grande arregla su futuro. Es difícil dar un consejo en este caso. La decisión pasa por la persona. No creo que ningún técnico le diga a uno que sí”.