Las 3 grandes dudas de Lorenzo

¿Santiago Arias o Andrés Felipe Román ?

La posición de lateral derecho quedó en duda después de conocer la sanción de Daniel Muñoz por acumulación de amarillas. Entre los convocados por Néstor Lorenzo las dos opciones naturales son Santiago Arias jugador del Bahía de Brasil y Andrés Felipe Román jugador de Atlético Nacional.

El ‘Santi’ Arias es un viejo conocido de la selección Colombia, fue el lateral derecho titular por mucho tiempo hasta su desafortunada lesión en las eliminatorias rumbo a Qatar 2022 cuando en un partido contra Venezuela sufrió una fractura de peroné que lo dejó apartado de los terrenos de juego por mucho tiempo. Desde que llegó a Bahía Arias ha sido tenido en cuenta varias veces por Lorenzo, a este partido llega con una seguidilla de 4 partidos como titular y con un buen nivel, lo que lo perfila como candidato para la posición.

Por otro lado, Andrés Román se ha ganado un lugar en las convocatorias de la selección debido a su gran nivel en Nacional, el lateral colombiano fue nombrado mejor jugador de la liga en el año 2024 y si bien sufrió un bajón en su nivel sigue siendo pieza clave del equipo que hoy dirige Gandolfi. En esta temporada Román ha tenido continuidad en su club y ha recuperado parte de su gran nivel, es un jugador mucho más físico que Arias lo que le podría dar la ventaja al momento de tomar una decisión.