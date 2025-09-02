Actualizado:
Mar, 02/09/2025 - 14:16
Las 3 grandes dudas de Lorenzo
El partido con Bolivia está cada vez más cerca y aún hay posiciones y planteamientos por definir ante las ausencias.
Colombia se juega la clasificación para el mundial 2026 en esta fecha de eliminatorias, ganando en casa ante Bolivia aseguramos nuestro cupo sin importar lo que pase en la última fecha frente a Venezuela. Con un equipo que se puede sentir definido hay tres grandes interrogantes en la alineación titular, el lateral derecho, uno de los volantes y el delantero centro.
Con Daniel Muñoz y Kevin Castaño suspendidos surgen dos grandes dudas para el seleccionador de la ‘tricolor’, a eso sumándole la duda de todas las convocatorias, quien debe ser el delantero centro de la selección Colombia.
¿Santiago Arias o Andrés Felipe Román ?
La posición de lateral derecho quedó en duda después de conocer la sanción de Daniel Muñoz por acumulación de amarillas. Entre los convocados por Néstor Lorenzo las dos opciones naturales son Santiago Arias jugador del Bahía de Brasil y Andrés Felipe Román jugador de Atlético Nacional.
El ‘Santi’ Arias es un viejo conocido de la selección Colombia, fue el lateral derecho titular por mucho tiempo hasta su desafortunada lesión en las eliminatorias rumbo a Qatar 2022 cuando en un partido contra Venezuela sufrió una fractura de peroné que lo dejó apartado de los terrenos de juego por mucho tiempo. Desde que llegó a Bahía Arias ha sido tenido en cuenta varias veces por Lorenzo, a este partido llega con una seguidilla de 4 partidos como titular y con un buen nivel, lo que lo perfila como candidato para la posición.
Por otro lado, Andrés Román se ha ganado un lugar en las convocatorias de la selección debido a su gran nivel en Nacional, el lateral colombiano fue nombrado mejor jugador de la liga en el año 2024 y si bien sufrió un bajón en su nivel sigue siendo pieza clave del equipo que hoy dirige Gandolfi. En esta temporada Román ha tenido continuidad en su club y ha recuperado parte de su gran nivel, es un jugador mucho más físico que Arias lo que le podría dar la ventaja al momento de tomar una decisión.
¿Propuesta más ofensiva o mantener el 3 en la mitad?
Con la suspensión de Kevin Castaño, el técnico de la selección tiene frente a él la oportunidad de plantear un partido mucho más ofensivo, rompiendo el 3 en la mitad y parando un doble contención para darle más libertad a otros jugadores en el frente de ataque.
Teniendo en cuenta el rival y la necesidad la opción que más suena es la de un doble pivote con Richard Ríos y Jefferson Lerma, dándole así más libertad a un James Rodríguez o un Jhon Arias que jueguen más adelantados.
Si Lorenzo decide mantener el trío en la mitad de la cancha tiene dentro de la convocatoria a jugadores como Juan Camilo Portilla o Jorge Carrascal.
El dilema de los últimos años: ¿Quién va de 9?
No es ningún secreto que desde hace ya varios años la selección viene sufriendo por la falta de gol, cabe recordar que al mundial 2022 no fuimos porque estuvimos 7 partidos sin convertir. En estas eliminatorias también nos ha hecho falta sobre todo viniendo desde esa referencia arriba que coja un rebote o que desconfíe de la defensa.
Para esta oportunidad Néstor Lorenzo tiene 3 opciones, Luis Suárez, delantero del Sporting C.P. que viene jugando y ha convertido 2 goles en sus últimos 4 partidos, Jhon Córdoba, delantero del Krasnodar que después de hacer una gran Copa América no ha logrado anotar ni asistir con la camiseta de la selección y por último Dayro Moreno, el reconocido jugador que está a punto de cumplir 40 años pero que aún así vive un momento dulce con el gol.
Son 3 opciones que parecen fiables, pero ante la falta de gol de los nueves en la selección Colombia nunca se sabe.
