Las ausencias en la Selección Colombia para primer microciclo de Reinaldo Rueda

La Selección Colombia de mayores desarrollará desde el próximo lunes 8 y hasta el jueves 11 de febrero un primer microciclo de trabajo en la sede deportiva de la Federación Colombiana de Fútbol en la ciudad de Barranquilla, después de que el director técnico Reinaldo Rueda sorprendiera al dar a conocer un listado de 23 jugadores convocados.

Los trabajos se llevarán a cabo exclusivamente con futbolistas que se desempeñan en la Liga BetPlay Dimayor, quienes tendrán la posibilidad de ser analizados por el seleccionador nacional en una concentración.

Le puede interesar: Selección Colombia: promedio de edad, los más jóvenes y experimentados para el microciclo

Si bien generó sorpresa el microciclo, fue tomado de buen agrado que hayan tenido en cuenta jugadores jóvenes que han brillado a nivel local, teniendo en cuenta que la convocatoria cuenta con un promedio de edad de 24,1 años, entre los que se destacan seis futbolistas con 20 años o menores.

Por otro lado, también causó dudas el no llamado de algunos deportistas que se han destacado desde la temporada 2020 y que incluso se esperaba que en su momento fuera considerados por el anterior entrenador Carlos Queiroz.

En primer lugar no fueron convocados los porteros Álvaro Montero de Deportes Tolima y Eder Chaux, de Junior quienes fueron en repetidas ocasiones llamados por Queiroz para ser alternativa de David Ospina y Camilo Vargas. Montero no recibió la oportunidad teniendo en cuenta que el próximo 11 de febrero jugará la final de la Copa BetPlay con su su club ante Deportivo Independiente Medellín. Chaux ha perdido terreno y hoy en día es suplente de Sebastián Viera.

Lea también: Selección Colombia: primera convocatoria de Reinaldo Rueda para microciclo

Tampoco fue reservado el volante ofensivo Jaminton Campaz, ya que al igual que Montero disputará la final de la Copa BetPlay con Tolima.

Finalmente, sorprendió la no convocatoria de Duván Vergara de América de Cali y Andrés 'el rifle' Andrade de Atlético Nacional. Ambos jugadores se han destacado con sus equipos en la Liga BetPlay. Vergara no ha jugado con el conjunto 'escarlata' ya que está cumpliendo con una suspensión y se especula de una posible venta al exterior sería la razón de no ser llamado, mientras que Andrade sí ha sido pieza clave de Guimaraes en el equipo 'verdolaga'.

La Selección Colombia y Reinaldo Rueda se preparan para afrontar en el mes de marzo una nueva jornada de Eliminatoria en la cual recibirá a Brasil y visitará a Paraguay.