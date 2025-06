Las cuentas de Venezuela para seguir en zona de clasificación tras la fecha 16

No obstante, el cuerpo técnico mantiene los pies en la tierra. “Sabemos que con un empate o una victoria quedamos bien parados. Pero debemos pensar en nuestro rendimiento, no en la tabla”, declaró Batista en la antesala del partido. La mentalidad es clara: no especular, sino buscar el resultado que los acerque al sueño mundialista.

Con solo seis puntos por jugarse después de esta fecha, Venezuela depende de sí misma para, al menos, mantener la plaza de repechaje. Un escenario que, hasta hace poco, parecía una utopía para el fútbol vinotinto, hoy se convierte en una posibilidad concreta gracias a la regularidad mostrada en casa y a la madurez de un equipo que sueña con hacer historia.