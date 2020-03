Las tres preocupaciones de Queiroz antes del partido ante Venezuela

Carlos Queiroz tiene ante sí varias preocupaciones en la Selección Colombia para el partido ante Venezuela del próximo 26 de marzo en el inicio de las eliminatorias al Mundial. El técnico deberá hacer frente a varias dudas que han marcado al combinado nacional en las semanas previas el juego frente a la ‘vinotinto’ en Barranquilla, ya sea por el nivel individual o por el temor al contagio del coronavirus.

El primer interrogante de la Selección Colombia pasa por saber en cuál nivel llegará el defensa Yerry Mina, jugador que ha perdido protagonismo en el Everton y que se ha visto relegado al banco de suplentes. Si bien fue tenido en cuenta con la llegada del técnico Carlo Ancelotti, el de Guachené, quien seguramente estará en la formación titular ante los venezolanos, comenzó a tener un rol secundario que llama la atención.

Por supuesto, entre las preocupaciones de Queiroz está James Rodríguez, el referente del equipo ‘cafetero’, sin minutos en el Real Madrid. El cucuteño no cuenta para Zinedine Zidane y no tiene fija la titularidad con el entrenador portugués. De hecho, esa fue la polémica de hace unas semanas sobre un supuesto "no" del futbolista a la convocatoria en caso tal que fuera a ser suplente para el juego del 26 de marzo.

Finalmente, el adiestrador de los colombianos tendrá que contar con un plan de contingencia para acoger a los futbolistas provenientes de Italia. Juan Guillermo Cuadrado, David Ospina, Duván Zapata y Luis Muriel arribarán a suelo sudamericano provenientes de un país que se encuentra en cuarentena por el coronavirus. Un protocolo de prevención deberá rodear la concentración de la Selección Colombia para evitar el contagio de una enfermedad que tiene bajo alerta al planeta entero.