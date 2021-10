Las tres razones por las que James no vendría a la Selección en noviembre

James Rodríguez debutó recientemente en Al Rayyan de Qatar en la derrota de su equipo 3-0 a manos de Lekhwiya, en donde el futbolista colombiano tuvo acción durante 86 minutos, sin tener mayores intervenciones que aportaran para generar peligro sobre el arco rival.

Así las cosas, si se tiene en cuenta que la intención más importante del jugador obedece al retorno a la Selección nacional, habría tres grandes razones para que James no sea tenido en cuenta para la convocatoria de noviembre.

La primera gran razón para que Reinaldo Rueda no lo tenga en cuenta en el mes que está por llegar, sería por la poca cantidad de minutos que sume en Al Rayyan, si se tiene en cuenta que en el momento en que se haga oficial la lista de convocados, por mucho, habría sumado cinco partidos en el fútbol de ese país.

El segundo motivo para que sea excluido de la convocatoria, partiría del bajo nivel futbolístico mostrado hasta ahora en el fútbol de Qatar, pues no es un secreto que la calidad técnica de la que gozan los jugadores de tal liga, están lejos de ser 'de primer nivel', por ende la exigencia del '10', no sería la más alta.

En tercer lugar, un punto determinante para que James Rodríguez no se ponga la amarilla, sería el hecho de no encajar en los planteamientos que tenga en mente el estratega Rueda, pues contra Brasil se esperaría una doble línea de cuatro, en donde los contrataques serían fundamentales, así que le apostaría a jugadores veloces; mientras que en territorio colombiano, contra Paraguay, los ataques por las bandas serían priorizados, y la figura de un volante ofensivo por el centro no generaría los frutos esperados.

Así las cosas, se queda a la espera del nivel que pueda ofrecer el jugador cucuteño en las próximas salidas con Al Rayyan, teniendo en cuenta que jugará los días 22, 26 y 30 de octubre, además del 3 de noviembre.

En lo que respecta a la Selección, tendrá juegos el 11 de noviembre ante Brasil como visitante y el 16 contra Paraguay en Barranquilla.