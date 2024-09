Le salió defensor al Dibu tras pegarle a una cámara; denuncia 'cacería'

Se disputó hace pocos días el partido entre Colombia y Argentina correspondiente a la fecha 8 de las Eliminatorias y justo después del encuentro, Emiliano 'Dibu' Martínez se envolvió en una polémica después de pegarle a una cámara.

Tras este hecho, y como era de esperarse, empezaron a llover muchas críticas en contra del arquero argentino, quien constantemente hace cosas que desatan el enojo de los hinchas.

Pasó el partido, habló el camarógrafo afectado y todavía se está a la espera de que la FIFA tome acciones al respecto de este hecho que, sin duda, marcará un momento épico en el fútbol internacional.

Mientras se conoce la sanción del arquero argentino, parece que algunas personas también se han puesto de su lado y han dicho declaraciones polémicas que continúan incendiando en redes sociales.

Para esta oportunidad el protagonista es el periodista Pablo Giralt, quien dejó claro que quieren que paren con la forma en la que están atacando a Emiliano: "No me gusta que se agreda a un laburante. Ahora, de ahí a hacer una cacería, que hay que sancionarlo, que hay que darle 20 fechas, no, no corresponde. Lo que corresponde es que el Dibu le pida disculpas al laburante y se terminó, listo".

"Una cosa es perseguir justicia, señor camarógrafo, señores de prensa de Colombia, saben el afecto que les tengo y lo justo que soy, pero creo que están abusando, creo que se están pasando de la raya", finalizó