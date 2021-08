"Les faltó algo en la Copa América": James siguió con las pullas a Reinaldo Rueda

James Rodríguez trabaja fuerte para resolver su futuro deportivo, pues no sabe si continuará en el Everton. Mientras tanto, el jugador comparte con sus seguidores en la plataforma Twitch y habla de varios temas, como la Selección Colombia.

En una charla amena con Yerry Mina, el volante se refirió a su preparación física, sus críticos y la 'Tricolor' nacional. Respecto a este último tema, aunque no dijo nada si estará o no presente en las próximas Eliminatorias, sí le envió una pulla al técnico de la Selección, Reinaldo Rueda, respecto a la actuación en la Copa América.

Aunque James resaltó el nivel mostrado por Colombia en el certamen sudamericano, además del trabajo de sus compañeros, cree que algo le hizo falta al equipo; sin decirlo textualmente, se miró con Mina y empezó a reír, dando a entender que la pieza faltante era él.

"Llegar a unas semis de Copa América siempre es duro, hicieron un buen papel. Lucho Díaz estuvo bien, hizo cuatro goles en pocos partidos. Hicieron un muy buen papel pero yo creo que les habrá faltado algo, ¿no? (risas)", comentó el mediocampista.

Hay que recordar que él quiso estar presente en el certamen sudamericano, pero por problemas físicos no fue convocado por Rueda.

James Rodríguez trabaja por ahora durante la pretemporada en busca de estar lo mejor posible y definir si continuará o no en el Everton. En el papel, Rafael Benítez no contaría con él, pero el ‘cafetero’ sigue trabajando para convencerlo. No obstante, su agente Jorge Mendes se mueve en busca de otras opciones.