Lo que faltaba: Bolivia se quejó y admitió difícil situación antes del partido con Ecuador

Las selecciones de la Conmebol piensan desde ya en lo que serán las fechas 11 y 12 de las Eliminatorias con miras al Mundial del 2026, mismo que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.

Entre esas selecciones que piensan desde ya en lo que será su siguiente partido está Bolivia, un equipo que busca sumar puntos para ir a esta edición de la cita orbital.

El compromiso de los bolivianos será el próximo 14 de noviembre frente a Ecuador y en condición de visitante, pero parece que las cosas no marchan bien y desde dicho país dieron a conocer que hay algo que los tiene con miedo.

En un programa boliviano dieron a conocer que no les parece bien que el partido se juegue en territorio ecuatoriano por la crisis de energía que viven allí y que está ocasionando que se registren apagones en parte de dicho territorio.

"Es criminal donde nos quieren llevar a jugar, qué tal si se corta la luz en pleno partido 8 de la noche", fue lo que iniciaron diciendo en dicho programa.

Por su parte, continuaron: "Ojalá que no pase eso en Ecuador. No nos pueden llevar a un sitio donde no hay luz y cómo vamos a poder con el calor sin aire acondicionado. Es inhumano ir a jugar a Ecuador".

No suficiente con eso, compararon esto de la energía con un tema que se volvió polémica en las Eliminatorias: "Hablan de la altura y se quejan diciendo que es inhumano, estamos en nuestro derecho de también quejarnos. Inhumano ir a Ecuador, mientras no haya luz".