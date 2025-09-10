¿Lorenzo calló bocas o más bien nos abrió los ojos?

¿Son justificadas las críticas?

El seleccionado colombiano logró su clasificación a la copa del mundo después de la ausencia en Qatar 2022, con 28 puntos en 18 partidos la selección se ubicó tercera en la tabla de posiciones y ahora piensa en el certamen más grande a nivel internacional.

Néstor Lorenzo fue el encargado de dirigir al combinado ‘tricolor’ durante toda la eliminatoria incluida de por medio la Copa América en la que la selección fue subcampeona. Entre la gente y sobre todo entre los medios de comunicación las críticas durante este proceso no han cesado, más allá de que el entrenador responda con resultados siempre hay algo que criticar, pero ¿realmente están justificadas?

En cuanto a estadísticas la selección Colombia termina tercera con 28 puntos y 52% de rendimiento, en la Copa América se rindió a un porcentaje del 62%, sumado a los amistosos en los 38 partidos de la era Lorenzo el rendimiento total fue de 69% un porcentaje muy alto que viene de 23 victorias, 10 empates y apenas 5 derrotas.

Por estadísticas hay razones de sobra para confiar en el proceso, ahora por resultados, se le criticó mucho el bache de las 6 fechas entre la 11 y la 16, un bache en el que la selección consiguió 3 puntos de 18 posibles, un rendimiento que pudo haber costado la clasificación, sin embargo, tanto el seleccionador como el equipo fueron capaces de revertir esta situación y meternos en nuestro séptimo mundial.

Lorenzo le devolvió al equipo ese sentimiento de pertenencia y de familia que se había perdido desde la salida de Pekerman, se le puede criticar los partidos, pero la gestión y la manera en la que ha logrado que la gente y los mismos jugadores volvieran a conectar con el equipo es incuestionable. Son más los aspectos positivos que los negativos, las críticas caerán siempre, pero es momento de reconocer lo conseguido y mirar hacia delante.