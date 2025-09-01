Lorenzo dio pistas del arquero titular en Selección: ¿Vargas o Mier?

Un nuevo reto para la Selección Colombia está a punto de llegar en las eliminatorias y este será definitivo para definir finalmente la clasificación a la Copa Mundial 2026. Además, también es el momento de reivindicarse con los fanáticos de la 'tricolor', quienes llevan seis partidos sin ver a la selección sumar de a tres unidades.

Néstor Lorenzo comandará esta nueva hazaña a pesar del mal momento que ha venido pasando, aunque se espera que para esta ocasión la situación sea completamente diferente, ya que los jugadores que fueron convocados cuentan con un buen presente deportivo, menos el caso de los guardametas, los cuales llegan con varios goles en contra, aún así el estratega ya dio pistas sobre si el portero titular sería Camilo Vargas y Kevin Mier.

Néstor Lorenzo hace balance de Camilo Vargas y Kevin Mier para la eliminatoria

Los jugadores poco a poco van llegando a la concentración que se está llevando a cabo en la ciudad de Barranquilla y Néstor Lorenzo ya comienza a entrenar con ellos. La planificación del primer partido ante Bolivia en el Metropolitano ya está en marcha y se comienzan a despejar dudas con respecto a los futbolistas que serán parte del 11 inicial.

Una de las posiciones que preocupan más es la de la portería, en donde hubo cambios como la salida de Álvaro Montero tras su mal momento en Argentina, pero también pone en duda el presente deportivo que han venido protagonizando Camilo Vargas y Kevin Mier en México, en donde han recibido una gran cantidad de goles y cometido algunos errores