Lorenzo dio pistas del arquero titular en Selección: ¿Vargas o Mier?
Se acerca una nueva fecha de la eliminatoria para Colombia y Néstor Lorenzo habló sobre el arquero sería titular.
Un nuevo reto para la Selección Colombia está a punto de llegar en las eliminatorias y este será definitivo para definir finalmente la clasificación a la Copa Mundial 2026. Además, también es el momento de reivindicarse con los fanáticos de la 'tricolor', quienes llevan seis partidos sin ver a la selección sumar de a tres unidades.
Néstor Lorenzo comandará esta nueva hazaña a pesar del mal momento que ha venido pasando, aunque se espera que para esta ocasión la situación sea completamente diferente, ya que los jugadores que fueron convocados cuentan con un buen presente deportivo, menos el caso de los guardametas, los cuales llegan con varios goles en contra, aún así el estratega ya dio pistas sobre si el portero titular sería Camilo Vargas y Kevin Mier.
Néstor Lorenzo hace balance de Camilo Vargas y Kevin Mier para la eliminatoria
Los jugadores poco a poco van llegando a la concentración que se está llevando a cabo en la ciudad de Barranquilla y Néstor Lorenzo ya comienza a entrenar con ellos. La planificación del primer partido ante Bolivia en el Metropolitano ya está en marcha y se comienzan a despejar dudas con respecto a los futbolistas que serán parte del 11 inicial.
Una de las posiciones que preocupan más es la de la portería, en donde hubo cambios como la salida de Álvaro Montero tras su mal momento en Argentina, pero también pone en duda el presente deportivo que han venido protagonizando Camilo Vargas y Kevin Mier en México, en donde han recibido una gran cantidad de goles y cometido algunos errores
"Camilo ha recuperado nivel, pero su equipo no está bien. Recibe goles, pero uno analiza puntualmente la jugada y la mayoría de los goles no tiene nada que ver, cosas que le pueden hacer a cualquier arquero y Kevin está bien, Cruz Azul juega mejor, es protagonista y juega grandes partidos".
Actualidad de los arqueros de la Selección Colombia
- Kevin Mier: también ha dejado mucho que pensar en la presente temporada, ya que ha cometido bastantes errores infantiles que le han costado a Cruz Azul importantes partidos y duras eliminaciones como en la Leagues Cup. Sin embargo, sus últimos tres duelos de la Liga MX ha salido victorioso y con tan solo cuatro goles en contra.
- Camilo Vargas: el momento por el que pasa el experimentado guardameta bogotano no es el mejor, ya que en la Liga MX ha recibido 13 goles en tan solo cuatro partidos, lo que llega a preocupar por su rendimiento para atajar en los duelos contra Bolivia y Venezuela.
- David Ospina: es otro de los arqueros que mantiene un ritmo constante en la Liga BetPlay y la Copa Libertadores con Nacional, por lo que sería una buena opción con seguridad y experiencia en el arco 'tricolor'.
