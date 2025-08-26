Lorenzo encontró solución: el impasable en Europa que sería convocado

Se acercan las Eliminatorias Sudamericanas para ponerle fin a este ciclo de clasificaciones para el Mundial de 2026. A la Selección Colombia le quedan dos partidos ante Bolivia y Venezuela, y Néstor Lorenzo deberá encontrar un equilibrio entre la zaga defensiva que ha sufrido bastante y los delanteros, dado que hay una carencia goleadora con respecto al comienzo de su dirección técnica.

En ese sentido, Néstor Lorenzo tendrá que encontrar soluciones en zonas donde hay más incertidumbres que certezas como en la zaga defensiva y en la delantera. Carlos Cuesta no estará, Yerry Mina y Jhon Janer Lucumí no parecen estar en buen nivel por sus comienzos de temporada en la Serie A. Dávinson Sánchez sería el único fijo, pero, en esa zona, su pareja ideal podría ser Yerson Mosquera.

Y sí, pues, Yerson Mosquera regresó al Wolverhampton después de una durísima lesión que sufrió la temporada pasada en la Premier League, torneo en el que fue titular hasta ese momento. Volvió y lo hizo como figura en la victoria de los Wolves ante el West Ham por la EFL Cup.

¿CÓMO LE FUE A YERSON MOSQUERA EN LA EFL CUP ANTES DE ELIMINATORIAS?

Yerson Mosquera fue titular y sumó 72 minutos antes de ser sustituido por Matt Doherty. El colombiano fue el mejor calificado en la zaga defensiva por SofaScore pese a que fue reemplazado. Con una puntuación de 6,5, tuvo una destacada participación con dos despejes, un remate que se perdió desviado, cuatro recuperaciones y estuvo impasable en el juego aéreo con dos duelos ganados de tres.

Aunque su equipo sufrió dos goles, Yerson Mosquera se mantuvo como una de las figuras en la parte de atrás. Seguramente, Néstor Lorenzo debe estar pendiente de ese compromiso y de cómo fue el desempeño del zaguero central para encontrar una solución a los goles que ha recibido últimamente.

Además, el zaguero central fue titular en el partido ante Argentina con la Selección Colombia en Barranquilla, y, sobre los 24 minutos fue garantía en el juego aéreo para romper los ceros. La 'Tricolor' se llevó los puntos, gracias a ese primer tanto y a James Rodríguez de penal.

¿NÉSTOR LORENZO CONVOCARÁ A YERSON MOSQUERA?

Pues, todavía no hay ninguna certeza sobre los posibles convocados de Néstor Lorenzo para los dos partidos definitivos de las Eliminatorias. Yerson Mosquera se volvió a poner como uno de los candidatos a componer esa zaga defensiva por su seguridad. Puede ser una ventaja tenerlo porque va muy bien al juego por arriba tanto defensiva como ofensivamente.

Si bien regresó hace poco al Wolverhampton por la dura lesión y apenas está sumando los primeros minutos nuevamente con el equipo inglés, su participación en la EFL Cup puede ser esencial de cara a consolidarse como uno de los centrales.

Y es que, Carlos Cuesta no ha jugado en este arranque de temporada, se le cayó el pase a Rusia y hay dudas de dónde jugará, dado que el Galatasaray no lo tendrá en cuenta. Jhon Lucumí inició con el pie izquierdo la Serie A con un error que costó la primera derrota del certamen y Yerry Mijna ha sembrado más dudas que cualquier otra cosa, pese a que sea indiscutible titular y capitán del Cagliari.

Seguramente, Jhon Lucumí y Yerry Mina serán convocados y opciones para afrontar estos dos retos definitivos. Dávinson Sánchez también figuraría en la convocatoria. Mosquera podría ser una alternativa para el juego aéreo y para solventar problemas defensivos.