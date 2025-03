Lorenzo explicó cómo jugará Colombia con Paraguay y respondió si "pateará el tablero"

La Selección Colombia está lista para recibir este martes 25 de marzo a Paraguay en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla en partido de la fecha 14 de la Eliminatoria Sudamericana rumbo a la Copa del Mundo 2026.

En rueda de prensa previa al compromiso, el director técnico Néstor Lorenzo reconoció que el equipo nacional ha cometido errores en los recientes encuentros jugados. También se refirió a la situación del defensa Dávinson Sánchez, explicó los aspectos en los que tiene mejorar Colombia y aclaró si "pateará el tablero" frente a Paraguay.

El mal momento de Colombia

"Cada partido es una historia distinta. La actualidad del equipo es diferente. Venimos sin sumar, pero el rendimiento no ha sido malo. Ha sido bueno. Hay que ajustar cosas y detalles, pero creo que vamos a seguir por el mismo camino que nos ha dado muchos resultados y volveremos a la senda del triunfo".

Dávinson Sánchez

"Con Dávinson se han seguido todos los protocolos reglamentarios, se le ha hecho una tomografía que no ha mostrado lesión, se ha seguido la evolución clínica y no ha habido novedades con la lesión, va evolucionando muy bien y puede llegar a estar apto".

Qué falta le falta a Colombia

"Al no sumar las alarmas se encienden y uno trata de ajustar detalles. No es lo mismo estar con un equipo 50 días juntos a lo que es la Eliminatorias que los jugadores llegan a jugar. Hay cosas que no se hicieron bien, tenemos errores que debemos corregir"

El aspecto mental en Colombia

"Es fundamental, Colombia es un equipo que no estaba acostumbrado a los malos resultados. Tenemos que enfocarnos en lo que hay que hacer y no en lo que pasó. Tratamos de corregir los errores que se cometieron".

Néstor Lorenzo NO pateará el tablero

"No es cuestión de mantenerse en la suya. Se hace cuando uno no encuentra respuestas en la cancha. El equipo ha jugado muy bien por momentos, el tablero se patea cuando no se encuentran respuestas de los jugadores. Veo que el equipo está y está firme, dolido y con bronca, esa bronca va a ser la energía que se utilizará para dar vuelta a la situación".

Cómo jugarle a Paraguay

"Paraguay es un equipo ordenado. El orden sirve para neutralizar al rival y para lograr anularlo en sus intentos ofensivos. Para atacar a un equipo ordenado hay que buscar más, tener ambición y tener paciencia. El planteo será siempre como lo hicimos en todo lado, ser protagonista, pero con precauciones".

Fecha, hora y cómo VER EN VIVO Paraguay Vs Colombia

El partido entre Colombia y Paraguay por la fecha 14 de la Eliminatoria se disputará este martes 25 de marzo a partir de las 7:00 de la noche en el estadio Metropolitano de Barranquilla. El compromiso tendrá transmisión por Antena 2 y Antena2.com.

Colombia y Paraguay se verá también por el Canal RCN.