Lorenzo filtró dura decisión en el arco de Colombia ante Bolivia y Venezuela

A poco menos de un mes para los cruciales enfrentamientos ante Bolivia y Venezuela, la Selección Colombia comienza a encender motores de cara a lo que será el cierre de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026. Con el equipo ya clasificado de manera anticipada, el técnico Néstor Lorenzo y su cuerpo técnico afrontan las fechas 17 y 18 con la mente puesta en consolidar el grupo y despejar dudas de cara al siguiente gran objetivo: encarar las eliminatorias del nuevo ciclo con una base sólida y definida.

El combinado nacional cerrará su participación en la actual fase clasificatoria, recibiendo a Bolivia en el estadio Metropolitano de Barranquilla y visitando a Venezuela en una plaza siempre compleja como lo es Maturín. Aunque en el papel parecen rivales accesibles, en el entorno del equipo tricolor se respira un ambiente de responsabilidad y análisis, pues estos compromisos marcarán el final de una etapa y darán pistas claras de lo que vendrá en el armado del grupo definitivo para el siguiente ciclo mundialista.

La expectativa en torno a esta última doble fecha también está relacionada con la oportunidad de ver a nuevas caras o, por el contrario, confirmar la consolidación de una base de futbolistas que han demostrado estar a la altura. El rendimiento del equipo en las últimas jornadas ha dejado sensaciones positivas, especialmente por la solidez defensiva, el equilibrio en el medio campo y la chispa ofensiva liderada por figuras como Luis Díaz y James Rodríguez, quienes han mostrado compromiso y liderazgo dentro del terreno de juego.

Sin embargo, no todo es certeza en la Selección Colombia, y hay una posición que ha generado debate en las últimas semanas: la portería. Durante los partidos más recientes de las Eliminatorias, Kevin Mier fue el titular elegido por el cuerpo técnico. El joven arquero, que se ganó la confianza de Lorenzo por su talento y proyección, actualmente atraviesa un momento difícil en Cruz Azul. Su rendimiento en la Liga MX ha sido irregular, y algunas actuaciones han generado dudas, tanto en su club como en la afición colombiana.

Por ello, desde el entorno de la tricolor ya se habla de posibles cambios en esa zona del campo. La situación de Kevin Mier abre la puerta para el regreso a la titularidad de Camilo Vargas, uno de los referentes del arco colombiano en los últimos años. El guardameta del Atlas ha superado una lesión que lo mantuvo alejado de las canchas durante un tiempo y ha vuelto a sumar minutos importantes. Su experiencia, temple y liderazgo lo convierten en una opción confiable para defender el arco nacional en los partidos que cerrarán la fase clasificatoria.

Además de Vargas, otros nombres como Álvaro Montero o incluso José Luis Chunga podrían estar en el radar, aunque todo dependerá de cómo evolucionen sus desempeños en los próximos días. Lo cierto es que la portería será una de las principales novedades en la próxima convocatoria, que se espera sea anunciada en las próximas semanas.

Más allá del debate en el arco, Lorenzo también evalúa el momento de otros jugadores que podrían tener una última oportunidad para mostrarse antes de que inicie el nuevo ciclo post Eliminatorias. La intención del cuerpo técnico es cerrar con una nota alta, mantener el invicto y reafirmar que esta Selección Colombia tiene argumentos sólidos para ser protagonista en el camino al Mundial 2026. Las pruebas finales están por llegar, y cada decisión será clave para definir el futuro inmediato del equipo tricolor.