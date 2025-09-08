Lorenzo tiró vainazo por el 'fracaso': "Tuvimos 30 partidos invictos"

Este martes 9 de septiembre será la fecha definitiva para sentenciar las Eliminatorias Sudamericanas que ya están decididas con la posición de líder de Argentina y con las seis clasificadas de manera directa al Mundial. Colombia logró sellar ese paso después de vencer a Bolivia, pero quedó el sin sabor de hacer una primera vuelta donde fueron superiores a gigantes como Argentina o Brasil, y una segunda ronda que costó bastante.

La última fecha ante Venezuela en Maturín será trascendental para Néstor Lorenzo y sus dirigidos pensando en algunas soluciones de cara al Mundial. Desde ya se debe trabajar con miras a la Copa del Mundo en un certamen en el que no se puede fracasar.

Justamente, Néstor Lorenzo habló sobre el fracaso, ese que varios seguidores califican este proceso de las Eliminatorias. Aunque se logró sellar la clasificación, tuvieron esa tarea pendiente desde hace varias fechas y se postergó hasta la penúltima jornada.

Colombia selló su paso para el Mundial con un quinto puesto, y, en caso de no sacar la victoria ante Venezuela, podría ser una de las peores clasificaciones a la Copa del Mundo en el último tiempo. En 2014 obtuvieron el paso como segundos, mientras que, en 2018, fueron cuartos. Néstor Lorenzo habló sobre cerrar la clasificación y las Eliminatorias en una posición por fuera del podio.

NÉSTOR LORENZO Y SU VAINAZO POR EL TEMA FRACASO EN ELIMINATORIAS

Un quinto puesto que podría convertirse en un segundo, tercer o cuarto puesto si Colombia vence a Venezuela y se le dan resultados de Brasil, Uruguay y Ecuador. En ese sentido, en la última fecha, se acabaría ese rótulo de fracaso que algunos le han puesto a la Selección Colombia.

El entrenador argentino fue claro cuando le preguntaron por esa palabra en el camino de la Selección Colombia, “el objetivo se cumplió de muy buena manera, más allá de que estemos quintos o como podamos terminar. La buena manera es la de salir a buscar los partidos y la manera como se jugó en canchas difíciles que nunca se había ganado en Eliminatorias”.

Esta es la esperanza que tiene Néstor Lorenzo. El jugar de tú a tú con rivales y ese protagonismo que lo va a llevar a “competir en el Mundial. De pronto pudimos haber especulado en muchos partidos, cuidar el punto y clasificarnos en la fecha anterior, pero eso no es lo que me gusta. No quiero transmitir eso al equipo”.

Sobre el fracaso afirmó que, “ahí siempre van a estar los apostadores del fracaso que ganan porque en algún momento vas a fracasar. Tuvimos 30 partidos invictos, no sé cuánto y cuando perdimos decían, ‘vieron, vieron que les dije’. Los apostadores del fracaso ganan. Uno va a la ruleta, tienes 37 números y sale uno solo. Es más difícil decir va a salir este que no va a salir este.

Yo miro para delante, miro para conformar un buen grupo, ellos saben que empieza otra competencia porque todos se van a matar para estar en el Mundial y eso es lo que va a ser más grande al equipo colombiano”, sentenció Néstor Lorenzo con la ilusión de luchar como lo ha hecho en las Eliminatorias. Ese aspecto sobresale más para el argentino que una simple posición en las clasificatorias.

