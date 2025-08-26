Lorenzo le cumpliría a hinchas: el sorpresivo convocado para Eliminatorias

Todavía hay más dudas que certezas en la nómina de convocados que compondrá la Selección Colombia en los dos partidos claves que restan ante Bolivia y su similar de Venezuela con la necesidad de sellar la clasificación para la Copa del Mundo después de dar tantas largas.

La defensa y la delantera son zonas que preocupan, dado que la seguridad en la parte de atrás ha sido vulnerada en fechas pasadas, al igual que la poca pegada que ha tenido el combinado nacional para poder clasificar de manera anticipada. Carlos Cuesta no estará y en la parte ofensiva, parece que Jhon Durán tampoco por sus polémicas en la última fecha de Eliminatorias.

Sumado a Carlos Cuesta y Jhon Durán, hay dudas con el nivel de Yerry Mina y de Jhon Lucumí por sus malos arranques de temporada en Italia. Esta fecha definitiva podría tener a grandes sorpresas, y entre ellos, la presencia de Duván Vergara que ha sido uno de los futbolistas más pedidos por los hinchas.

Al parecer, Néstor Lorenzo oyó a los seguidores del combinado nacional y Duván Vergara sería parte de esta convocatoria, de acuerdo con Noticias RCN. Duván venía pidiendo Selección Colombia desde hace algunos años por sus destacadas participaciones en América de Cali.

DUVÁN VERGARA, LA GRAN SORPRESA PARA LAS ELIMINATORIAS

Aunque no ha salido la convocatoria, desde el noticiero de RCN pudieron conocer que Duván Vergara estará en la convocatoria para enfrentar a Bolivia y a Venezuela. Después de ello, si se cumple, habría que esperar si será inicialista o si suma minutos en el seleccionado en las Eliminatorias.

Duván Vergara salió a Racing de Avellaneda en donde ha alternado entre titularidades y suplencias, pero es una ficha importante de Gustavo Costas. El cordobés se sumaría a las Eliminatorias en busca de ganarse su lugar en el combinado nacional.

Su buen momento en la Copa Libertadores y su aporte en Argentina con un gol puede ponerlo en la capacidad de tomar el liderazgo de la Selección Colombia en un momento en el que se necesitan alternativas para poder sacar conclusiones de cara al Mundial y para romper una mala racha sin ganar en la Eliminatoria Sudamericana.

NÉSTOR LORENZO ESPERÓ A SU SALIDA DE LIGA BETPLAY

En todo el recorrido de las Eliminatorias quedó claro que Néstor Lorenzo no confía en la Liga BetPlay dejando afuera a grandes jugadores que pueden tener cabida en la Selección Colombia. Les dieron la oportunidad a Marino Hinestroza y a Andrés Román y no cumplieron.

Con base en eso, a Duván Vergara le tocó volver a salir de la Liga BetPlay para poder ser una de las opciones en la Selección Colombia. Todavía no han salido los nombres de los convocados, pero todo parece indicar que el cordobés tiene su lugar en las bandas del combinado nacional.

Por izquierda le tocará lidiar con Luis Díaz, pero puede ser una de las opciones para intentar cambiar la generación de juego y la zona ofensiva en el otro costado o hasta en el centro por el poco protagonismo de James Rodríguez con León.