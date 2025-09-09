Actualizado:
Lorenzo le da una ayuda a Venezuela: confirmó 6 cambios en Colombia
Néstor Lorenzo pateó el tablero para enfrentar a la Selección de Venezuela en la última fecha de la eliminatoria.
Cada vez falta menos para que llegue a su fin una nueva edición de la eliminatoria sudamericana, la cual ya tiene definidas a las seis selecciones que clasificaron de manera directa al Mundial 2026, pero todavía hace falta definir el puesto del repechaje, en donde todavía quedan dos selecciones con vida.
La fecha 18 de la eliminatoria será definitiva para la Selección de Venezuela, ya que se encuentra justo en la séptima casilla, la cual otorga el cupo a repechaje, pero detrás tiene a Bolivia, la cual le podría perjudicar los planes. Sin embargo, la 'vinotinto' depende de sí misma y con ganarle a la Selección de Colombia clasificaría, hecho al cual ayudaría Néstor Lorenzo con varios cambios en el 11 titular.
Néstor Lorenzo hizo 6 cambios para el último partido de eliminatoria ante Venezuela
La Selección Colombia confirmó su clasificación a la Copa Mundial 2026 en el marco de la fecha 17 tras haber derrotado en condición de local, en el Estadio Metropolitano de Barranquilla, a Bolivia, la cual terminó goleando por un marcador de 3-0.
La seguridad de contar con su cupo directo al certamen mundialista le habría dado la oportunidad perfecta a Néstor Lorenzo para comenzar a rotar la plantilla de jugadores que fueron convocados y así lo demostró justo para el duelo ante Bolivia.
Los seis jugadores nuevos que serán inicialistas a comparación del último duelo ante la escuadra boliviana son: Kevin Mier, Daniel Muñoz, Yerry Mina, Álvaro Angulo, Kevin Castaño, Luis Suárez. El estratega argentino le daría una mínima oportunidad a Venezuela auspiciando como visitante con una nómina mixta.
Últimos 3 partidos entre Colombia vs Venezuela en eliminatoria
-
29 de marzo de 2022 – Venezuela 0-1 Colombia
Colombia ganó con un penal convertido por James Rodríguez en el minuto 45+4', en Puerto Ordaz.
-
9 de octubre de 2020 – Colombia 3-0 Venezuela
Goleada en Barranquilla: Duván Zapata, más un doblete de Luis Muriel, marcaron la diferencia.
-
1 de septiembre de 2016 – Colombia 2-0 Venezuela
Partido disputado en Barranquilla durante las Eliminatorias a Rusia 2018.
Eliminatoria Conmebol EN VIVO: así se podrán ver TODOS los partidos
Todos los partidos de las fechas 17 y 18 de la Eliminatoria Sudamericana rumbo a la Copa del Mundo de 2026 se podrán VER EN VIVO por Fútbol RCN y la APP de Canal RCN.
Los partidos de la Selección Colombia frente a Bolivia y Venezuela se verán por la señal principal de Fútbol RCN con la narración de Javier Fernández y los comentarios de Carlos Antonio Vélez. También se escucharán en todo el país a través de La FM y Antena 2 con Eduardo Luis, Juan Felipe Cadavid, Guillermo Arango y Carolina Castellanos.
