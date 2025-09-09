Lorenzo le da una ayuda a Venezuela: confirmó 6 cambios en Colombia

Cada vez falta menos para que llegue a su fin una nueva edición de la eliminatoria sudamericana, la cual ya tiene definidas a las seis selecciones que clasificaron de manera directa al Mundial 2026, pero todavía hace falta definir el puesto del repechaje, en donde todavía quedan dos selecciones con vida.

La fecha 18 de la eliminatoria será definitiva para la Selección de Venezuela, ya que se encuentra justo en la séptima casilla, la cual otorga el cupo a repechaje, pero detrás tiene a Bolivia, la cual le podría perjudicar los planes. Sin embargo, la 'vinotinto' depende de sí misma y con ganarle a la Selección de Colombia clasificaría, hecho al cual ayudaría Néstor Lorenzo con varios cambios en el 11 titular.

Le puede interesar: Colombia y Venezuela prepararían "pacto" en Maturín: Bolivia se preocupa

Néstor Lorenzo hizo 6 cambios para el último partido de eliminatoria ante Venezuela

La Selección Colombia confirmó su clasificación a la Copa Mundial 2026 en el marco de la fecha 17 tras haber derrotado en condición de local, en el Estadio Metropolitano de Barranquilla, a Bolivia, la cual terminó goleando por un marcador de 3-0.

La seguridad de contar con su cupo directo al certamen mundialista le habría dado la oportunidad perfecta a Néstor Lorenzo para comenzar a rotar la plantilla de jugadores que fueron convocados y así lo demostró justo para el duelo ante Bolivia.