Lorenzo y el contentillo que dio en la Selección Colombia con un convocado

La Selección Colombia se alista para enfrentar a sus similares de Bolivia y de Venezuela en busca de sellar la clasificación de una buena vez para el Mundial de 2026. Falta solo una semana para el primer partido y para asumir la tranquilidad de quedarse con el boleto para la Copa del Mundo, necesitará solo ganar un partido de los dos.

En esta convocatoria, Néstor Lorenzo sorprendió con la ausencia de Kevin Serna que era uno de los jugadores más aclamados por la afición, y, de hecho, en su momento se afirmó que el extremo de Fluminense estaba bloqueado por una posible convocatoria que viene pidiendo desde hace bastante.

Además, lo que sí sorprendió fue la inclusión en la nómina de concentrados de Dayro Mauricio Moreno Galindo. El delantero del Once Caldas, que suma más de 370 goles como profesional espera ser la solución con 39 años en esta doble fecha de Eliminatorias.

Sin embargo, todo parece indicar que Néstor Lorenzo lo habría convocado para dar contentillo a los aficionados que también venían pidiendo a Dayro Moreno. De hecho, sorprende que sea para las últimas dos fechas y no haya sido en junio donde también se especulaba con su nombre en el combinado nacional.

¿DAYRO MORENO, EL CONTENTILLO DE NÉSTOR LORENZO A LA AFICIÓN?

Cuando Dayro pisó Bogotá, los hinchas que se acercaron al aeropuerto lo aplaudieron efusivamente mostrándole el apoyo y la felicidad de tenerlo en la Selección Colombia. En el programa Más Fútbol La FM, Juan Felipe Cadavid inició una discusión que cobra sentido en cada convocatoria.

“¿No se han dado cuenta que, en todas las convocatorias, Néstor Lorenzo da un dulcecito a la gente? Todas las convocatorias llaman a un pedido por la gente”, inició Juan Felipe Cadavid. Posteriormente, analizaron que Kevin Mier pudo haber sido el de la convocatoria pasada y que ahora, el dulce parece ser Dayro Moreno.

Sin duda alguna, la gente pidió a Dayro Moreno como uno de los futbolistas necesarios en fechas pasadas. El tolimense recibió la oportunidad como uno de los goleadores actuales. “A mí me da la sensación de que Lorenzo da un dulce siempre por convocatoria”, volvió a afirmar Juan Felipe Cadavid.

Juan Felipe sentenció que, “a mí me parece que lo de Dayro es tribunero, 100%. No siento que realmente Lorenzo diga, ‘estoy convencido con Dayro Moreno’”. Pese a esos ‘dulces’ que daría Néstor Lorenzo, todavía no ha cumplido con las convocatorias de Kevin Serna y de Álvaro Angulo que son dos nombres que se han pedido en todas las convocatorias.

