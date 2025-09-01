Actualizado:
Lun, 01/09/2025 - 07:52
Néstor Lorenzo le quitó presión a Colombia y confesó dato clave para ir al Mundial
El entrenador del equipo 'Tricolor' alista los partidos contra Bolivia y Venezuela.
Este jueves 4 de septiembre la Selección Colombia afrontará la penúltima fecha de las Eliminatorias sudamericanas al Mundial 2026, duelo ante Bolivia que se llevará a cabo en el Estadio Metropolitano de Barranquilla, donde el conjunto cafetero buscará acabar una mala racha de 6 partidos sin obtener triunfos.
El equipo dirigido por el técnico Néstor Lorenzo podría clasificar a la cita orbital con un triunfo ante ‘La Verde’, incluso, la Selección Colombia podría conseguir boleto al Mundial empatando el compromiso siempre y cuando Venezuela no le gane a Argentina.
Lorenzo y las grandes chances que tiene Colombia de clasificar al Mundial
El entrenador argentino de 59 años estuvo en diálogo con Deportes RCN y habló entre otras cosas de la tranquilidad que tiene al afrontar estas últimas fechas de Eliminatorias, especialmente porque el equipo depende de sí mismo para avanzar.
“Es bueno que dependa de nosotros, es un aspecto más que positivo, tranquilos porque los muchachos vienen enfocados y dispuestos a tener un buen partido y sacar un buen resultado”, empezó diciendo el entrenador.
El técnico ya sueña con el Mundial del 2026
El estratega habló también de la forma en la que quiere culminar estos dos partidos de Colombia ante Bolivia y Venezuela, tratando de seguir en la línea que mostró el equipo en el duelo pasado ante Argentina en condición de visitante, donde obtuvo un empate 1-1 en Buenos Aires.
“Quiero terminar estas Eliminatorias ganando, mundialista y ya pensando en hacer un gran Mundial, cada vez que tuvimos tiempo para hacer un microciclo y trabajar con el equipo se logró un funcionamiento que nos da esperanza”, aseguró Lorenzo.
“Una de las características que debe tener un jugador de selección es tener regularidad, por eso a veces hay tantos cambios en las convocatorias, porque a veces no se mantienen el nivel, la idea es que los jugadores tengan un buen nivel y vengan a aportar eso que saben”, añadió el DT.
Eliminatoria Conmebol EN VIVO: así se podrán ver TODOS los partidos
Todos los partidos de las fechas 17 y 18 de la Eliminatoria Sudamericana rumbo a la Copa del Mundo de 2026 se podrán VER EN VIVO por Fútbol RCN y la APP de Canal RCN.
Los partidos de la Selección Colombia frente a Bolivia y Venezuela se verán por la señal principal de Fútbol RCN con la narración de Javier Fernández y los comentarios de Carlos Antonio Vélez. También se escucharán en todo el país a través de La FM y Antena 2 con Eduardo Luis, Juan Felipe Cadavid, Guillermo Arango y Carolina Castellanos.
Antena 2