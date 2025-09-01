Néstor Lorenzo le quitó presión a Colombia y confesó dato clave para ir al Mundial

El técnico ya sueña con el Mundial del 2026

El estratega habló también de la forma en la que quiere culminar estos dos partidos de Colombia ante Bolivia y Venezuela, tratando de seguir en la línea que mostró el equipo en el duelo pasado ante Argentina en condición de visitante, donde obtuvo un empate 1-1 en Buenos Aires.

“Quiero terminar estas Eliminatorias ganando, mundialista y ya pensando en hacer un gran Mundial, cada vez que tuvimos tiempo para hacer un microciclo y trabajar con el equipo se logró un funcionamiento que nos da esperanza”, aseguró Lorenzo.

“Una de las características que debe tener un jugador de selección es tener regularidad, por eso a veces hay tantos cambios en las convocatorias, porque a veces no se mantienen el nivel, la idea es que los jugadores tengan un buen nivel y vengan a aportar eso que saben”, añadió el DT.

