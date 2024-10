Lorenzo le respondió a técnico de Bolivia: “No hay receta mágica”

Se acerca el día en el que a la Selección Colombia le toque afrontar el durísimo reto contra su similar de Bolivia en el Estadio Municipal de El Alto a más de 4,000 metros sobre el nivel del mar. Sin duda alguna, será algo problemático para el seleccionado dirigido por Néstor Lorenzo.

Este será el segundo partido oficial que se juegue en el Estadio El Alto de Bolivia, pues en el primer encuentro después de que dieran el aval por parte de la FIFA y CONMEBOL, el seleccionado del altiplano superó a Venezuela por un 4-0 y con creces. Colombia va en busca de vencer las dudas que hay y esa superioridad que ya se habla por parte de la ‘Verde’.

Colombia decidió concentrar en Cochabamba y viajar el mismo día del partido a El Alto para aclimatarse con una altura similar a la de Bogotá a 2,500 metros. Por la expectativa que hay dentro del juego en el novedoso estadio, hubo un intercambio de palabras entre Óscar Villegas y el director técnico, Néstor Lorenzo.

En el caso del boliviano, afirmó que, “tratarán de dosificar, pero la verdad es que Cochabamba, desde nuestro punto de vista, no les aportará nada en la aclimatación. Es como estar en la zona sur y estar tres o cuatro días antes, capaz que acá (La Paz) está mejor porque hay un poco más de altura, pero insisto, lo que va a pasar en este partido va a depender de la propuesta de Bolivia”.

El estratega le bajó el dedo a la preparación de Colombia y sentenció que concentrar en Cochabamba no hará efecto para emprender el viaje a El Alto a más de 1,500 metros de diferencia entre ambas ciudades. Por esta discusión, Néstor Lorenzo le respondió, aseverando que no hay nada mágico en la altitud y que todo partido tiene su historia.

JHON ARIAS Y NÉSTOR LORENZO LE RESPONDIERON A ÓSCAR VILLEGAS

Por el lado del extremo del Fluminense, Jhon Arias referenció, “creemos también que la altura es condicionante más no un limitante. He jugado en la altura y sé que la pelota toma por ahí un vuelo diferente, también la sensación con ella en el pie. Para fortuna de nosotros tenemos grandes rematadores de larga distancia (…) Cuando me refiero a ser inteligentes, me refiero a ser fieles a lo que venimos haciendo”.

Mientras tanto, Néstor Lorenzo mencionó que no hay nada certero sobre si la preparación en Cochabamba sirve o no y que han tomado las medidas respectivas para ganarle a la altura, “no hay una receta mágica ni certera, uno busca variantes que le ayuden a apaciguar los efectos de la altura, pero estamos haciendo todo lo posible desde el área médica y física.

Sin duda que hay medidas precautorias por posible hipoxia que es la falta de oxígeno, así que, así como estamos preparando a los jugadores para eso, también tendremos en caso de alguna situación especial que suelen ocurrir estar preparados con los elementos necesarios”. Después de calentar la previa del juego, todo se decidirá el jueves 10 de octubre en El Alto.