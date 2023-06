Lorenzo llegaría con sorpresas: posible alineación de Colombia ante Irak

Colombia se enfrentará este viernes en Valencia a Irak en un duelo en el que el estratega argentino Néstor Lorenzo, entrenador de los cafeteros, tendrá de oportunidad de seguir consolidando su equipo de cara al inicio de las Eliminatoria al Mundial de 2026, programado para septiembre.

El equipo sudamericano vislumbra un partido que, como lo dijo el volante Juan Guillermo Cuadrado, se presenta como la ocasión perfecta para alargar el invicto que tiene desde que Lorenzo asumió el cargo con cuatro triunfos y dos empates.

La principal novedad de los colombianos es el regreso del extremo Luis Díaz, quien se había perdido los últimos cuatro amistosos por lesión y viene de tener un buen cierre de temporada en el Liverpool.



Este partido llega además en un proceso de cambio generacional en el que no aparecen nombres de otros referentes como Radamel Falcao García o James Rodríguez, a quienes Lorenzo no ha descartado del todo pero que ya no han vuelto a figurar como los principales hombres de las convocatorias.

Tras todos estos cambios que se evidencian en los ciclos de preparación hechos por Lorenzo, desde ya se habla de la posible nómina que tendrá el equipo para este viernes:

Camilo Vargas; Daniel Muñoz, Davinson Sánchez, Jhon Lucumí, Deiver Machado; Wilmar Barrios, Matheus Uribe, Luis Díaz, Jorge Carrascal, Diego Valoyes, y Rafael Santos Borré.

El compromiso se dará este viernes 16 de junio a las 2:pm (hora Colombia).